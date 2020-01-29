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29.01.2020 08:02
Рубрика: Спорт

Эксперты опознали тело Коби Брайанта и еще трех жертв катастрофы

Текст: Максим Домчев

Экспертиза подтвердила, что одним из погибших в крушении вертолета в Калабасасе был звезда НБА Коби Брайант. Специалисты, работающие на месте крушения вертолета недалеко от Лос-Анджелеса обнаружили тела всех девяти жертв трагедии. В ходе проведенной экспертизы были установлены личности трех мужчин и одной женщины.

Фото: REUTERS
Каким запомнится Коби Брайант

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на офис судмедэксперта Лос-Анджелеса, личности погибших были установлены благодаря использованию отпечатков пальцев.

Подтверждаются имена четырех взрослых жертв - Коби Брайанта, Джона Алтобелии, Сары Честер и Ары Зобаян. Сообщается, что специалисты ведут работу над идентификацией еще пяти жертв.

Трагедия в Калабасасе произошла в воскресенье утром по местному времени. Вертолет Коби Брайанта перевозил восемь человек на баскетбольный матч, в котором должна была принять участие 13-летняя дочь экс-баскетболиста Джианна.

Спорт Баскетбол Общество Утраты Авиакатастрофы

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