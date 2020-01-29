Минюст не нашел оснований для исключения ФБК из реестра иноагентов

Министерство юстиции отклонило просьбу Фонда борьбы с коррупцией об исключении организации из списка иностранных агентов. Как сообщает RT со ссылкой на пресс-службу министерства, оснований для такого решения ведомством не было найдено.

ФБК был включен Минюстом в список иноагентов в октябре 2019 года. В ноябре это решение признал законным Замоскворецкий суд столицы. Как отмечается в сообщении, в декабре прошлого года ФБК направил в Главное управление Минюста по Москве заявление с просьбой исключить организацию из реестра иноагентов, "поскольку она якобы отказалась от зарубежного финансирования и вернула все деньги, полученные из-за рубежа, иностранным источникам". Для проверки этого факта ведомством была проведена внеплановая проверка, которая закончилась 15 января.

"По итогам проведенной проверки установлено отсутствие оснований для исключения некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" из соответствующего реестра", - сообщили журналистам в пресс-службе Минюста.

Осенью прошлого года в Минюсте разъясняли, за что именно включили ФБК в реестр иноагентов.