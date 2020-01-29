Власть
29.01.2020 13:00
Текст: Юрий Сизов

Минск и Москва обсудили вопросы взаимодействия в сфере безопасности

Фото: БЕЛТА Фото: БЕЛТА
БЕЛТА

Взаимодействие в сфере безопасности стали центральной темой на встрече государственного секретаря СБ Беларуси Андрея Равкова с послом Российской Федерации в РБ Дмитрием Мезенцевым.

Фото: МИД РФ
Лавров обсудил с главой МИД Беларуси отношения Москвы и Минска

В ходе беседы, которая состоялась 29 января, уточняет агентство, были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и проблемы международной безопасности.

Стороны подтвердили также приверженность курсу стратегического партнерства, укреплению контактов и развитию совместных проектов в сфере безопасности, информирует БЕЛТА.

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