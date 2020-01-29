Минск и Москва обсудили вопросы взаимодействия в сфере безопасности

Взаимодействие в сфере безопасности стали центральной темой на встрече государственного секретаря СБ Беларуси Андрея Равкова с послом Российской Федерации в РБ Дмитрием Мезенцевым.

В ходе беседы, которая состоялась 29 января, уточняет агентство, были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и проблемы международной безопасности.

Стороны подтвердили также приверженность курсу стратегического партнерства, укреплению контактов и развитию совместных проектов в сфере безопасности, информирует БЕЛТА.