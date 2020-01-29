Песков: Слова Зеленского о войне вызывают лишь сожаление

Недавнее высказывание украинского лидера Владимира Зеленского о якобы виновности Советского Союза в развязывании Второй мировой войны не вызывает ничего, кроме сожаления и непонимания. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он отметил, что в Кремле пока не решили, будет ли Зеленский после подобных высказываний приглашен в Москву на посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне торжества. "Мне нужно это уточнить, я пока не готов ответить на этот вопрос", - цитирует "Интерфакс" слова Пескова.

Напомним, ранее во время своего визита в Польшу президент Украины заявил, что ответственность за начало Второй мировой войны лежит на СССР, а Польша и польский народ первыми ощутили на себе "сговор тоталитарных режимов". Именно это якобы позволило нацистам "запустить смертоносный маховик Холокоста". В Кремле назвали такие слова не только ошибочными, но и оскорбительными для десятков миллионов граждан России и других стран СНГ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что президент Украины отрекся от дедов и очерняет общую историю наших стран лишь бы сохранить власть и получить признание ЕС и США.