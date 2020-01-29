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29.01.2020 18:52
Рубрика: Власть

Профсоюзы вносят поправки

Текст: Александр Мелешенко

Генсовет Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) на своем заседании принял постановление, в котором предлагается внести поправки в законопроект об изменении отдельных статей Конституции.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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Профсоюзы, в частности, предлагают закрепить регулярное повышение пенсий. Кроме того, ФНПР считает, что у них должно быть право законодательной инициативы по социальным и трудовым вопросам на федеральном уровне - сейчас оно есть примерно в половине регионов на местных уровнях.

Собранные предложения поступят на обсуждение в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию и непосредственно в Госдуму, где 11 февраля запланировано второе чтение законопроекта о поправках.

Власть Работа власти Фонды, ассоциации и союзы Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) Изменения в Конституцию РФ Законопроекты и комментарии

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