Профсоюзы вносят поправки

Генсовет Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) на своем заседании принял постановление, в котором предлагается внести поправки в законопроект об изменении отдельных статей Конституции.

Профсоюзы, в частности, предлагают закрепить регулярное повышение пенсий. Кроме того, ФНПР считает, что у них должно быть право законодательной инициативы по социальным и трудовым вопросам на федеральном уровне - сейчас оно есть примерно в половине регионов на местных уровнях.

Собранные предложения поступят на обсуждение в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию и непосредственно в Госдуму, где 11 февраля запланировано второе чтение законопроекта о поправках.