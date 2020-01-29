В приграничной провинции КНР еще у семи человек обнаружили коронавирус

За минувшие сутки в соседней с Россией провинции КНР Хейлунцзян выявлено семь новых случаев заражения коронавирусом, сообщает правительство Амурской области.

"Всего в этом регионе Китая зарегистрировано 37 подтвержденных случаев заболевания. 87 имеют схожие с коронавирусом симптомы, однако не подтверждены диагностическими исследованиями",- отмечается в сообщении.

По официальной информации в городе Хэйхэ не выявлено ни одного случая заболевания новой формой пневмонии.

По последним данным китайского минздрава в Поднебесной считаются официально заболевшими 5974 человек в 31 субъекте.

Болезнь унесла жизни 132 человек, а 103 пациента смогли полностью выздороветь.

Все туроператоры Амурской области приостановили продажу путевок в КНР. 30 января в Благовещенск вернутся 103 туриста с острова Хайнань. За ними вылетит пустой самолет. Все они пройдут все необходимый санитарный досмотр.