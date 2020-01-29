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29.01.2020 09:45
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Власти Забайкалья начали возвращать земляков из КНР из-за коронавируса

Текст: Дина Непомнящая

Правительство Забайкальского края принимает меры, чтобы как можно скорее вернуть домой всех жителей, оказавшихся в Китае во время вспышки коронавируса.

Фото: Reuters/Stringer
Медучреждения в регионах ДФО подготовились к борьбе с коронавирусом

- Мы приняли решение вывезти наших граждан, остававшихся в Маньчжурии. Возвращено 35 забайкальцев, - сообщила заместитель председателя правительства Забайкальского края Аягма Ванчикова.

Прибывшие прошли карантинный контроль и проверку тепловизорами, у них взяли анализы. Пока результаты медицинских исследований не будут готовы, они останутся под наблюдением специалистов. Такие же профилактические меры проведут по возвращению и с теми туристами, которые еще остаются за границей.

Напомним, что ранее в Забайкалье из-за эпидемии в КНР ввели режим повышенной готовности.

Справка "РГ"

Коронавирус 2019-nCoV начал распространяться в крупном торгово-промышленном центре КРН - Ухане. Общее число заразившихся - 5974 человека, 132 пациента скончались, 103 - полностью выздоровели. В России несколько человек госпитализировали с подозрением на вирус. Ни в одном из этих случаев диагноз пока не подтвердился.

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