Власти Забайкалья начали возвращать земляков из КНР из-за коронавируса

Правительство Забайкальского края принимает меры, чтобы как можно скорее вернуть домой всех жителей, оказавшихся в Китае во время вспышки коронавируса.

- Мы приняли решение вывезти наших граждан, остававшихся в Маньчжурии. Возвращено 35 забайкальцев, - сообщила заместитель председателя правительства Забайкальского края Аягма Ванчикова.

Прибывшие прошли карантинный контроль и проверку тепловизорами, у них взяли анализы. Пока результаты медицинских исследований не будут готовы, они останутся под наблюдением специалистов. Такие же профилактические меры проведут по возвращению и с теми туристами, которые еще остаются за границей.

Напомним, что ранее в Забайкалье из-за эпидемии в КНР ввели режим повышенной готовности.

Справка "РГ"

Коронавирус 2019-nCoV начал распространяться в крупном торгово-промышленном центре КРН - Ухане. Общее число заразившихся - 5974 человека, 132 пациента скончались, 103 - полностью выздоровели. В России несколько человек госпитализировали с подозрением на вирус. Ни в одном из этих случаев диагноз пока не подтвердился.