В "Единой России" прокомментировали отставку Игнатьева

"Так будет с каждым чиновником, который не слышит президента. Независимо от должности или статуса", - заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, слова которого приводит пресс-служба партии.

Напомним, что отставке Игнатьева предшествовал скандал с вручением пожарному ключей от новой машины. Широкий общественный резонанс вызвало видео, появившееся в соцсетях и СМИ, на котором прежний глава Чувашии высоко поднимает руку с ключами, и фактически вынуждает офицера МЧС подпрыгивать, чтобы их получить.

В понедельник комиссия по этике "Единой России" единогласно рекомендовала президиуму генсовета исключить бывшего главу Чувашии за нарушение этических норм. И на следующий день, во вторник Михаила Игнатьева исключили из партии. "Не стоит забывать, что "Единая Россия" - партия президента. А глава государства четко сказал: чиновники и начальники всех уровней должны уважительно относиться к людям. Никому не позволительно их оскорблять, проявляя чванство и высокомерие. Именно поэтому наша реакция была столь жесткой - сначала комиссия по этике, а затем президиум Генсовета "Единой России" решили, что Михаилу Игнатьеву не место в правящей партии" , - заявил ответственный секретарь комиссии Евгений Ревенко.

Временно исполняющим обязанности главы республики Чувашии назначен Олег Николаев, с которым Владимир Путин в этот же день провел встречу.