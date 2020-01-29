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29.01.2020 19:23
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В "Единой России" прокомментировали отставку Игнатьева

Текст: Айсель Герейханова
Отрешение от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева должна стать уроком для всех чиновников, считают в "Единой России". Напомним, что сегодня президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии в связи с утратой доверия.
Михаил Игнатьев. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Михаил Игнатьев. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Михаил Игнатьев. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

"Так будет с каждым чиновником, который не слышит президента. Независимо от должности или статуса", - заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, слова которого приводит пресс-служба партии.

Напомним, что отставке Игнатьева предшествовал скандал с вручением пожарному ключей от новой машины. Широкий общественный резонанс вызвало видео, появившееся в соцсетях и СМИ, на котором прежний глава Чувашии высоко поднимает руку с ключами, и фактически вынуждает офицера МЧС подпрыгивать, чтобы их получить.

Фото: m24.ru
Шутка губернатора Чувашии вызвала общественный резонанс

В понедельник комиссия по этике "Единой России" единогласно рекомендовала президиуму генсовета исключить бывшего главу Чувашии за нарушение этических норм. И на следующий день, во вторник Михаила Игнатьева исключили из партии. "Не стоит забывать, что "Единая Россия" - партия президента. А глава государства четко сказал: чиновники и начальники всех уровней должны уважительно относиться к людям. Никому не позволительно их оскорблять, проявляя чванство и высокомерие. Именно поэтому наша реакция была столь жесткой - сначала комиссия по этике, а затем президиум Генсовета "Единой России" решили, что Михаилу Игнатьеву не место в правящей партии" , - заявил ответственный секретарь комиссии Евгений Ревенко.

Временно исполняющим обязанности главы республики Чувашии назначен Олег Николаев, с которым Владимир Путин в этот же день провел встречу.

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