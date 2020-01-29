Власти потребовали убрать трансформатор у Башни Константина в Феодосии

Прокуратура Феодосии признала незаконной установку трансформаторной подстанции в охранной зоне Башни Константина и обязала "Крымэнерго" демонтировать объект. По словам заместителя прокурора Феодосии Андрея Противенского, допустивший установку ТП начальник Феодосийского РЭС "Крымэнерго" решением городского суда оштрафован на 20 тысяч рублей.

- Кроме того, в рамках проведенной проверки установлено бездействие администрации Феодосии в части необеспечения сохранности объекта культурного наследия, - отметил зампрокурора города и добавил, что в связи с этим направил в адрес исполняющего обязанности главы администрации Феодосии представление.

Противенский отметил, что администрация города направила в адрес Феодосийского РЭС "Крымэнерго" письмо о проведении демонтажа комплексного трансформаторного пункта, в связи с чем запланированы ремонтно-реставрационные работы.

Заместитель прокурора также подчеркнул, что объект по предписанию Госкомнаследия необходимо демонтировать до 1 декабря 2020 года.

Со своей стороны замглавы администрации Феодосии Максим Алексеенко сообщил, что в ноябре прошлого года администрация выдала местному РЭС "Крымэнерго" предостережение о демонтаже трансформаторной подстанции до 15 февраля 2020 года.

Общественник, юрист Александр Талипов, обратившийся в надзорный орган с заявлением о незаконности размещения ТП, считает, что позиция прокуратуры подтвердила "бездействие администрации города в части охраны памятников культурного наследия федерального значения".

- Именно бездействие администрации привело к тому, что теперь нарушен культурный слой и охранная зона памятника, да и сама Башня Константина оказалась под угрозой, - подчеркнул Талипов. - Страшно, когда чиновники не знают законодательство и, к тому же, оправдывают застройщиков, которые незаконно возводят объекты. В то же время прокуратура дала однозначную трактовку, что трансформаторную подстанцию построили в охранной зоне объекта культурного наследия федерального значения, причем незаконно.

Как сообщала "РГ", подстанцию в непосредственной близости от Башни Константина, объекта культурного наследия федерального значения, установили в сентябре 2019 года. Тогда глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко заверил издание, что ее монтаж согласован с Государственным комитетом по охране культурного наследия Крыма. В комитете в свою очередь заявили, что установку ТП вблизи башни не согласовывали, а ее возведение сочли "цинизмом".

В прошлом году генеральный директор "Крымэнерго" Максим Лойко пояснил "РГ", что установка подстанции была предусмотрена федеральной целевой программой "Социально-экономическое развитие РК и Севастополя". При этом он уточнил, что Госкомнаследия РК согласовал "Росморпорту" "мероприятия по прокладке инженерных сетей" системы безопасности мореплавания у здания, где находятся электроустановки местного порта. Глава комитета Сергей Ефимов в свою очередь заверил издание, что возведение трансформатора его ведомство не согласовывало.

Справка "РГ"

Башню Константина генуэзцы построили в 1338 году и перестроили в 1443-м. Ее название восходит к римскому императору Константину. Высота - 20,8 метра. В древности башня имела четыре стены, из которых до наших дней сохранились только две. Длина северо-восточной и северо-западной стен по внешнему абрису - 13 метров.

В период турецкого правления городом ее модернизировали и частично укрепили, а рядом возвели бастион. Башню часто изображали на гравюрах и полотнах художники, в том числе проживавший в Феодосии выдающийся маринист Иван Айвазовский. Памятник изображен на гербе Феодосии.

В декабре 2016 года объект был передан на баланс муниципалитета. В 2017-м на нем провели противоаварийные работы. С тех пор башня обнесена строительным забором. В администрации Феодосии заявляли, что работы по реставрации памятника планируют начать в 2018 году, однако этого так и не произошло.