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29.01.2020 09:36
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

"Уральские авиалинии" отменили ряд рейсов в Европу из-за коронавируса

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

Из-за распространения опасного коронавируса авиакомпания "Уральские авиалинии" отменяет ряд рейсов в европейские страны до конца зимней навигации.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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"Речь о направлениях, на которых традиционно присутствует большое количество туристических групп из Китая", - пояснили в пресс-службе перевозчика.

Не будут осуществляться следующие рейсы: U6-707/708 Екатеринбург-Мюнхен-Екатеринбург, U6-709/710 Екатеринбург-Париж- Екатеринбург, U6-727/728 Екатеринбург-Рим-Екатеринбург и U6-747/748 Владивосток-Саппоро-Владивосток.

Поскольку с 27 января вступил в силу запрет на все поездки организованных тургрупп из Китая в любую страну, были отменены рейсы уральской авиакомпании в Хайкоу из Екатеринбурга и Тюмени, а также в Ордос и Сиань из Екатеринбурга.

"Полетная программа в Пекин и Харбин сохраняется", - подчеркнули в пресс-службе "Уральских авиалиний".

Тем пассажирам, кто уже приобрел билеты в Европу, предлагаются альтернативные варианты перелетов со стыковками в Москве и Праге или возврат без штрафов и удержаний (для этого нужно обратиться по месту приобретения авиабилетов).

Напомним, ранее перевозчик на неопределенный срок приостановил полеты из Екатеринбурга и Тюмени на остров Хайнань.

Между тем

По данным на утро среды, число инфицированных коронавирусом менее чем за месяц достигло 5974 человек, 132 из которых умерли.

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