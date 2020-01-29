В Челябинске школы закрыли на карантин после смерти семиклассницы

В Челябинске закрыта на карантин школа, в которой в которой училась 13-летняя девочка, попавшая в больницу с высокой температурой и скончавшаяся через несколько часов. Теперь в нюансах оказания медицинской помощи разбираются следователи. Причиной смерти могли стать осложнения, полученные при заболевании гриппом.

- В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по заболеваемости ОРВИ приостановлен учебный процесс в первых-одиннадцатых классах с 29 января по 4 февраля, - сообщили "РГ" в учебном заведении. - Карантин по согласованию с Роспотребнадзором введен в связи с заболеванием 26 процентов обучающихся. Однако филиалы школы в поселках Каштак и Аэропорт пока работают в обычном режиме.

Стоит отметить, что семиклассница скончалась 24 января. Именно с этого дня в регионе введены ограничительные меры по гриппу. Медицинским и соцучреждениям рекомендованы карантинные мероприятия, масочный режим, усиление режима дезинфекции, проветривания и обеззараживания воздуха. А с начала недели в Челябинске на карантин начали закрываться и учебные заведения.

По данным городского комитета образования, сегодня на внеплановые каникулы отправлены 126 классов общеобразовательных школ. Кроме этого, закрыта школа в Ленинском районе, где заболели 23,5 процента детей. С 30 января по 5 февраля введут карантин в коррекционной школе для детей с ограниченными возможностями здоровья в Курчатовском районе.

Роспотребнадзор оценивает ситуацию, как предэпидемическую. За последнюю неделю число заболевших ОРВИ и гриппом в регионе выросло на 22 процента - до 25 тысяч человек. Больше всего заболевших среди школьников в возрасте от семи до 14 лет. Рост заболеваемости связан с циркуляцией вирусов гриппа А и В, в том числе гриппа пандемического А (H1N1), так и других респираторных вирусов - парагриппа, аденовирусов и риновирусов.

После первой в этом году случае смерти от гриппа в соцсетях появились панические сообщения о якобы выявленном в Челябинске случае коронавирусной инфекции, однако в региональном минздраве и Роспотребнадзоре эту информацию опровергли.

Между тем в регионе приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу, на железнодорожных вокзалах и поездах дальнего следования. Отработан алгоритм действий медицинского персонала при подозрении о выявлении новой инфекции, отметили в Роспотребнадзоре.