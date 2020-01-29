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29.01.2020 07:04

Ученые из Гонконга заявили о создании вакцины от коронавируса

Исследовательская группа из Гонконга разработала вакцину против коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщил газета South China Morning Post, ссылаясь на микробиолог Гонконгского университета.

Фото: REUTERS
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По словам профессора Юэн Квок-Юнга, вакцина уже готова, однако потребуется время для ее испытаний. Так, тестирование на животных может занять месяцы, а клинические испытания на людях - еще год, пишет РИА Новости. Гонконгские исследователи модифицировали вакцину против обычного гриппа, добавив к ней часть поверхностного антигена коронавируса. Предполагается, что новая вакцина сможет препятствовать и возникновению гриппа, и заболеванию коронавирусом, вызывающим пневмонию.

Ранее сообщалось, что госпиталь Дунфан при шанхайском университете Тунцзи и китайская биотехнологическая компания Stermina утвердили проект по разработке мРНК-вакцины от коронавируса, которую можно изготовить быстрее обычного препарата.

Тем временем, новосибирские ученые планируют в июне испытать две вакцины от нового коронавируса. В Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" создано два диагностических набора для лечения заболевания.

Министр торговли США отменил поездку в Китай из-за коронавируса

По последним данным, число инфицированных коронавирусом в Китае менее чем за месяц достигло 5974 человек, 132 из которых умерли. Масштабы распространения нового вируса 2019-nCoV за месяц превзошли вспышку атипичной пневмонии, длившуюся в Китае более полугода (с конца 2002 года по август 2003). Тогда число зараженных составило 5327 человек, 349 случаев завершились летальным исходом.

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