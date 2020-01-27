Новости

Вышел русский трейлер сериала HBO с Николь Кидман "Отыграть назад" 11:40
Под Калугой немая дочь сутки провела с умершим отцом в автомобиле 11:40
В Кировской области при аварии на теплотрассе четверо получили ожоги 11:30
Губернатор Подмосковья найдет работу отцу брошенных в Шереметьево детей 11:20
ЦБ напомнил страховщикам о сроках оформления ОСАГО 11:15
В Прикамье возбудили дело после ДТП с 15 пострадавшими 11:15
В Махачкале всех прилетевших из Китая проверят на коронавирус 11:12
В Костроме поймали подростков, готовивших теракт в школе 11:11
В Прикамье кассир похищал деньги клиентов, фотографируя карту при оплате 11:09
В Бурятии путешественника госпитализировали с симптомами коронавируса 11:02
Зима без снега может привести к проблемам для природы и человека 11:02
В Омске религиозная мать отказалась лечить 14-летнюю дочь от анорексии 11:02
Как определить, сколько нужно прогревать мотор 11:02
Новосибирские ученые разработают две вакцины от нового коронавируса 11:01
Медведев уступил Вавринке в пяти сетах в четвертом круге Australian Open 10:55
Правительство Ингушетии отправлено в отставку 10:53
В "Ведьмаке" сыграет Грэм Мактавиш, "гном Двалин" из "Хоббита" 10:50
С горящим в Охотском море траулером потеряли связь 10:46
В Оренбуржье два мальчика погибли под обвалом породы 10:43
Под Калугой в ДТП на трассе "Украина" погибли двое детей 10:41
Густой туман мог стать причиной крушения вертолета Коби Брайанта 10:35
В Сибири сильные снегопады стали причиной транспортного коллапса 10:31
Аэропорт Комсомольска-на-Амуре возобновил прием рейсов 10:30
Жители Кубани попробовали блокадный хлеб 10:30
"Плохие парни навсегда" возглавили российский прокат 10:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда разработают вакцину от нового коронавируса
Когда разработают вакцину от нового коронавируса
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Что не пропустить по ТВ на неделе с 27 января по 2 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 27 января по 2 февраля
27.01.2020 11:01
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Новосибирские ученые разработают две вакцины от нового коронавируса

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Новосибирские ученые планируют в  июне испытать две вакцины от нового коронавируса. Как сообщает официальное издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири", в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" создано два диагностических набора для лечения заболевания.

"Мы разрабатываем две вакцины, прототипы которых уже в июне должны пройти первые исследования", - приводит издание слова генерального директора ГНЦ "Вектор" Рината Максютова.

Фото: iStock
Уральские ученые предложили лекарство для борьбы с коронавирусом

Тем временем, в ходе встречи с президентом РАН академиком Александром Сергеевым руководитель отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний ФИЦ ФТМ Александр Шестопалов сообщил, что подготовлена проектная документация по созданию лаборатории в структуре РАН для работы с вирусными патологиями. По информации "Науки в Сибири", в лаборатории планируется изучать как сами вирусы, так и то, почему некоторые люди генетически им наиболее подвержены, научиться предсказывать поствакцинальные осложнения. В исследовательском центре изучают и хозяев вирусов - диких животных. Ученые работают в этом направлении в тесном сотрудничестве с зоологическими институтами.

Напомним, вспышка неизвестного типа пневмонии произошла в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. Возбудителем болезни назвали новый вид коронавируса 2019-nCoV. За несколько недель болезнь распространилась по территории Китая, а также была обнаружена в десятках стран мира. По последним данным, заразились порядка 2,4 тысячи человек. Погибли 80 пациентов.

В приграничных с Россией районах Китая зафиксированы семь случаев инфицирования. Один из пациентов скончался. На Дальнем Востоке усилены меры санитарно-карантинный режим. Взяты под контроль все пути сообщения с КНР. Случаев заражения новым типом вируса на территории РФ не зафиксировано.

Общество Наука Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск Распространение нового коронавируса

Главное сегодня

Лайнер Airbus A330 вернулся в Хабаровск из-за сообщения о бомбе
Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 80
Густой туман мог стать причиной крушения вертолета Коби Брайанта
Полицейские нашли мать брошенных в Шереметьево детей
NYT: Болтон подтвердил позицию демократов по импичменту Трампа
Здоровье
Здоровье
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Соцзащита
Соцзащита
Как выросли социальные пособия с 1 января 2020 года