Новосибирские ученые разработают две вакцины от нового коронавируса

Новосибирские ученые планируют в июне испытать две вакцины от нового коронавируса. Как сообщает официальное издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири", в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" создано два диагностических набора для лечения заболевания.

"Мы разрабатываем две вакцины, прототипы которых уже в июне должны пройти первые исследования", - приводит издание слова генерального директора ГНЦ "Вектор" Рината Максютова.

Тем временем, в ходе встречи с президентом РАН академиком Александром Сергеевым руководитель отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний ФИЦ ФТМ Александр Шестопалов сообщил, что подготовлена проектная документация по созданию лаборатории в структуре РАН для работы с вирусными патологиями. По информации "Науки в Сибири", в лаборатории планируется изучать как сами вирусы, так и то, почему некоторые люди генетически им наиболее подвержены, научиться предсказывать поствакцинальные осложнения. В исследовательском центре изучают и хозяев вирусов - диких животных. Ученые работают в этом направлении в тесном сотрудничестве с зоологическими институтами.

Напомним, вспышка неизвестного типа пневмонии произошла в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. Возбудителем болезни назвали новый вид коронавируса 2019-nCoV. За несколько недель болезнь распространилась по территории Китая, а также была обнаружена в десятках стран мира. По последним данным, заразились порядка 2,4 тысячи человек. Погибли 80 пациентов.

В приграничных с Россией районах Китая зафиксированы семь случаев инфицирования. Один из пациентов скончался. На Дальнем Востоке усилены меры санитарно-карантинный режим. Взяты под контроль все пути сообщения с КНР. Случаев заражения новым типом вируса на территории РФ не зафиксировано.