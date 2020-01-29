Ученые Союзного государства продемонстрировали в Минске свои возможности

Инновационная неделя прошла в Минске. Она приурочена ко Дню белорусской науки, который традиционно отмечается в последнее воскресенье января.

В Национальной академии наук Беларуси было подписано соглашение с госкорпорацией "Роскосмос". Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин отметил, что документ приобщает белорусскую науку, разработчиков оборудования и микроэлектроники к изучению дальнего космоса. Тема была продолжена на первом заседании Межгосударственного совета по космосу государств - участников СНГ.

Руководители космической отрасли ряда стран, представители Исполкома СНГ, Евразийской экономической комиссии обсудили основные направления взаимодействия, интеграцию наземной инфраструктуры, использующей систему ГЛОНАСС, другие проекты.

Познавательным оказалось и посещение НИИ и проектных организаций, работающих на космос. Дмитрий Рогозин отметил, что "белорусские предприятия сохранили потенциал и имеют прекрасные планы, которыми можно сообща воспользоваться, приложив возможности Роскосмоса как заказчика и практического реализатора всех этих идей".

Одно из новых направлений сотрудничества было проанонсировано на выставке, развернутой в Национальной академии наук. Речь идет об аппарате дистанционного зондирования Земли, эскизный проект которого сейчас активно обсуждается на белорусско-российском уровне. Он сможет с высоты 500 километров различать предметы размером от 35 сантиметров и в сутки фиксировать поверхность площадью 300 тысяч квадратных километров. Это выводит его на уровень самых продвинутых в мире.

- Сможем даже различить, кто там внизу - мужчина или женщина, - пояснил директор научно-инженерного предприятия "Геоинформационные системы" Сергей Золотой.

Поздравления белорусским ученым направили Президент Беларуси Александр Лукашенко, а также находящиеся на орбите российские космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка. Из далекой Антарктиды свои наилучшие пожелания прислали члены белорусской полярной экспедиции, также сотрудничающие с российскими коллегами.

Поздравления белорусским ученым направили с орбиты российские космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка

Таков диапазон взаимодействия белорусских и российских ученых и специалистов в инновационной сфере. К слову, отпечаток союзных научно-технических программ "Луч" и "Стволовые клетки" носят и некоторые из 10 лучших разработок 2019 года, недавно названных НАН Беларуси. В числе совместных проектов председатель Госкомитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин назвал новые лазерные материалы и технологии, опто- и микроэлектронику, космос...

Выставку в НАН Беларуси посетил Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота. Он встретился с руководством Белорусского института стратегических исследований, ответил на вопросы журналистов.

Блицинтервью Григория Рапоты

Григорий Алексеевич, в каких сферах накоплен наибольший потенциал белорусско-российского научно-технического сотрудничества?

Григорий Рапота: В принципе, потенциал очень высокий, об этом говорит хотя бы тот факт, что Беларусь находится по ряду показателей на самых передовых позициях - в программировании, материаловедении, робототехнике... Кстати, на выставке в Минске демонстрируется несколько интересных образцов в оптико-электронной области.

Какую роль играют в этом плане союзные научно-технические программы?

Григорий Рапота: Продолжается устойчивое сотрудничество в области техники, используемой в космосе. Вопросы биотехнологий также являются предметом сотрудничества. Все, что связано с генетикой, генной инженерией - большая программа "ДНК-идентификация" осуществляется в интересах следственных органов и министерств здравоохранения двух наших стран. Всего на программы расходуется процентов 60 союзного бюджета, это около 3 миллиардов российских рублей.

А где, на ваш взгляд, можно найти ученым дополнительные средства?

Григорий Рапота: Каждая программа по нашему регламенту должна иметь внебюджетные средства финансирования. Это прирост до 50 процентов. Много ли это? Нашим ученым кажется, что и этого мало. И это правильно, потому что есть стремление к расширению взаимодействия. Если удастся доказать, что на подходе программы, принципиально важные для развития науки и техники, тогда мы сможем поставить вопрос об увеличении бюджета. Мы над этим работаем.

Как конституционная реформа в России может коснуться Союзного государства?

Григорий Рапота: Пока я не вижу прямой связи. Но в Послании российского Президента Федеральному Собранию много говорилось о социальных вопросах, о поддержке семьи. Может, мы примем какое-то общее решение, направленное на увеличение рождаемости на территории Союзного государства. Могут быть кадровые перестановки, которые усилят интерес к интеграции, - у меня всегда на это надежда.

Скажите, когда будет принят бюджет Союзного государства на нынешний год?

Григорий Рапота: Бюджет сформирован, остались формальности. Но это не тормозит нашу работу. По существующим правилам мы можем расходовать средства в рамках одной двенадцатой части бюджета каждый месяц... Надо сказать, Союзное государство - это геополитический проект, охватывающий много сфер, и движение вперед постоянно есть: и в сфере безопасности, и во внешней политике, в молодежной, при решении социальных вопросов. Так что каких-то неразрешимых вопросов нет.

Тем временем

А вот День российской науки ежегодно отмечается исключительно 8 февраля. Это не случайно, так как дата этого праздника посвящается созданию в 1724 году в России Академии наук. Праздник "День российской науки" был учрежден в 1999 году в соответствии с указом президента страны. Выдающуюся роль российской науки в жизни не только России, но и всего мира трудно переоценить: множество открытий было сделано именно российскими учеными. А такие имена, как Михаил Ломоносов, Иван Павлов, Дмитрий Менделеев, Константин Циолковский, Сергей Королев, говорят сами за себя.

Интересно, что во времена Советского Союза во всех республиках, в него входящих, тоже был День науки. Тогда он отмечался в третье воскресенье апреля. В связи с этим сегодня нередко научные коллективы России, а также других стран - членов бывшего СССР отмечают свой профессиональный праздник именно в этот апрельский день.