Умер барабанщик группы Corrosion of Conformity Рид Маллин

Барабанщик и один из основателей культовой группы Corrosion of Conformity Рид Маллин умер на 54-м году жизни 27 января. Информация об этом появилась на официальных аккаунтах коллектива.

"Рид, с тяжелым сердцем мы прощаемся с тобой - с другом, братом и первопроходцем. Любовь и соболезнования семье, друзьям и поклонникам, которые будут скучать по тебе. И спасибо за музыку", - говорится в некрологе.

Причина смерти не названа, но не секрет, что в последнее время здоровье Маллина значительно ухудшилось, чему виной стало, в том числе, злоупотребление спиртным. Что коллеги воспринимали негативно, угрожая выгнать музыканта из группы, если он не разберется с ситуацией и не возьмет себя в руки.

Группа Corrosion of Conformity были создана в Северной Каролине, в Роли, в 1982 году Маллином, Майком Дином и Вуди Уэзерманом, изначально исполняя хардкор-панк. Дебютный альбом - в 1984-м. В дальнейшем интересы C.O.C. распространились на кроссовер трэш, а позже - сладж, стоунер, сатерн и грув-метал.

Рид Маллин родился 12 февраля 1966 года и помимо C.O.C. играл с хардкор-группой Man Will Destroy Himself, Righteous Fool, в пауэр-поп проекте Brown и супергруппе Teenage Time Killers.

Ранее сообщалось что от рака мозга умер барабанщик Rush Нил Пирт, один из самых известных драммеров в нью-йоркском хардкоре Вини Вэлью и барабанщик Cream Джинджер Бейкер.