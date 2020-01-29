В Австралии ученые вырастили новый коронавирус для борьбы с нынешней вспышкой

Ученые из института Доэрти в Мельбурне успешно вырастили новый коронавирус, что позволит обеспечить международные лаборатории важной информацией для борьбы с нынешней вспышкой пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Новый вирус создан из образца, взятого у одного из заразившихся. Это первый случай выращивания этого типа коронавируса за пределами КНР.

По словам главы лаборатории по обнаружению вирусов доктора Джулиана Дрюса, ранее китайские власти опубликовали геномную последовательность 2019-nCoV, что важно для диагностики. Однако наличие нового вируса, выращенного в Австралии, позволит фактически выявлять и проверять все методы анализа, а также сравнивать их чувствительность и особенности. "Это будет прорывом для диагностики ", - цитирует ученого РИА Новости.

В институте сообщили, что новый вирус будет использоваться для выявления заболевания в Австралии, его также передадут в лаборатории, которые сотрудничают со Всемирной организацией здравоохранения.

Отметим, что появились свежие данные о количестве жертв коронавируса 2019-nCoV. Скончался уже 131 человек, всего заражены - 5515. Всемирная организация здравоохранения приняла решение направить в КНР международных экспертов для взаимодействия с китайскими специалистами в борьбе со вспышкой пневмонии нового типа. Специалисты намерены получить дополнительную информацию о вспышке болезни для глобального ответа на нее.