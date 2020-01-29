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29.01.2020 03:41
Рубрика: В мире

В Австралии ученые вырастили новый коронавирус для борьбы с нынешней вспышкой

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ученые из института Доэрти в Мельбурне успешно вырастили новый коронавирус, что позволит обеспечить международные лаборатории важной информацией для борьбы с нынешней вспышкой пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Новый вирус создан из образца, взятого у одного из заразившихся. Это первый случай выращивания этого типа коронавируса за пределами КНР.

Фото: REUTERS
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По словам главы лаборатории по обнаружению вирусов доктора Джулиана Дрюса, ранее китайские власти опубликовали геномную последовательность 2019-nCoV, что важно для диагностики. Однако наличие нового вируса, выращенного в Австралии, позволит фактически выявлять и проверять все методы анализа, а также сравнивать их чувствительность и особенности. "Это будет прорывом для диагностики ", - цитирует ученого РИА Новости.

В институте сообщили, что новый вирус будет использоваться для выявления заболевания в Австралии, его также передадут в лаборатории, которые сотрудничают со Всемирной организацией здравоохранения.

Отметим, что появились свежие данные о количестве жертв коронавируса 2019-nCoV. Скончался уже 131 человек, всего заражены - 5515. Всемирная организация здравоохранения приняла решение направить в КНР международных экспертов для взаимодействия с китайскими специалистами в борьбе со вспышкой пневмонии нового типа. Специалисты намерены получить дополнительную информацию о вспышке болезни для глобального ответа на нее.

В мире Океания Австралия Распространение нового коронавируса

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