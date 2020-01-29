В Японии экскурсовод заразился коронавирусом от китайских туристов

В Японии коронавирус 2019-nCoV выявлен у экскурсовода, которая в середине января работала с группами китайских туристов из города Ухань.

Женщина 20 января почувствовала жар и через несколько дней была госпитализирована. Инфицированная проживает в префектуре Осака, передает телерадиокомпания NHK. Известно, что она добиралась домой на скоростном поезде "синкансэн". Впрочем, гид уверяет, что все проведенное в пути время на ней была надета лицевая маска.

Ранее опасный диагноз был поставлен местному водителю автобуса из префектуры Нара. Заболевший японец также возил туристов из КНР.

Специалисты утверждают, что коронавирус на японских островах стал передаваться от человека к человеку. Ситуация требует от правительства принятия самых серьезных мер. В противном случае будут тяжелые последствия.

По официальным данным, на территории Японии обнаружено восемь заболевших пневмонией нового типа. Очевидно, что эта цифра будет расти.

Напомним, что 29 января в Токио прибыл первый чартерный рейс с эвакуированными из китайского Уханя японцами. На родину вернулись 206 человек. В ближайшее время власти направят еще несколько бортов для вывоза соотечественников из опасного населенного пункта.

Обстановка в Китае остается напряженной. Так, количество погибших от коронавируса 2019-nCoV увеличилось до 133 человека. Число инфицированных приближается к шести тысячам.