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29.01.2020 09:02
Рубрика: Легковые авто

Внешность нового Kia Sorento полностью раскрыта

Текст: Константин Руссов
Фото: www.clien.net Фото: www.clien.net
Фото: www.clien.net

На портале Clien.net были опубликованы фотографии четвёртого поколения Kia Sorento почти без камуфляжа. Во фронтальной части кроссовера безошибочно угадывается новая Optima, а в оформлении задней прослеживается влияние внедорожника года в США - Kia Telluride.

Фото: www.clien.net

Также был обнародован снимок салона новинки. Новый Sorento получил трёхспицевое рулевое колесо с раздвоенной вертикальной секцией, цифровую приборную панель, широкоформатный дисплей информационно-развлекательной системы, тоннель пола без рычага выбора передачи - теперь тут только вращающиеся контроллеры и клавиши.

Фото: https://www.drive2.ru/users/lexx2604
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Что касается моторной гаммы, то Kia Sorento прочат 2.4 GDI, двухлитровую "турбочетвёрку", дизель объёмом 2.2 литра. Вполне вероятно, что на рынке США кроссовер будет доступен с 3.8 V6 мощностью порядка 295 л.с. Также модель получит гибридную силовую установку на базе мотора 2.0 литра - как у Hyundai Sonata.

Как сообщала "Российская газета" ранее, премьера нового Kia Sorento состоится 17 февраля на родине бренда.

Фото: www.clien.net
#Kia