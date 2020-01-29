Жители нескольких домов в Майами эвакуированы из-за землетрясения

Власти города Майами (американский штат Флорида) провели эвакуацию жителей нескольких зданий в районе Брикелл. Это связано с двумя землетрясениями, произошедшими одно за другим в Карибском море. Подземные толчки ощущались и в США.

По информации полиции города в Twitter, движение городского транспорта постепенно нормализуется. Информация о раненых и разрушениях не поступала.

В Карибском море между Ямайкой и Кубой было зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7,7. Сейсмособытие возникло в 117 километрах к северо-западу от Лусеи на Ямайке. Затем землетрясение магнитудой 6,5 произошло у побережья Каймановых островов. Подземные толчки ощущались и в США.