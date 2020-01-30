Белый дом выступил против публикации книги Болтона

Белый дом официально выступил против публикации книги бывшего советника по национальной безопасности президента Трампа Джона Болтона, ссылаясь на имеющиеся в ней сверхсекретные сведения. Болтон был уволен из Белого дома в сентябре 2019 года.

Представители Совета национальной безопасности сообщили Болтону, что в книге содержатся "совершенно секретные" детали, которые должны быть исключены из нее, отмечает ВВС.

Как сообщается, особое недовольство в Белом доме вызвало то обстоятельство, что в рукописи книги идет речь о решении Дональда Трампа связать замораживание военной помощи Украине с "политической услугой" - потребовать от Киева возбудить дело в отношении Хантера Байдена, сына его потенциально главного политического конкурента на предстоящих выборах президента США Джозефа Байдена. Защита Трампа в его судебном процессе по делу об импичменте посчитала, что в книге содержатся откровения, которые могут представлять потенциальную угрозу для президента.

Старший директор Совета национальной безопасности (СНБ) Эллен Найт написала адвокату Болтона, что после предварительного рассмотрения "рукопись содержит значительные объемы секретной информации". "Также представляется, что часть этой информации имеет сверхсекретный уровень", - пояснила Найт, предупредив, что "книга не может быть опубликована или обнародована иным образом без удаления этой секретной информации".

По данным издания, копия рукописи Болтона была отправлена в Белый дом несколько недель назад для ознакомления. Представитель администрации сообщил о том, что письмо было отправлено Болтону до того, как на прошлой неделе New York Times опубликовала выдержки из его книги.

В пятницу сенаторы проведут ключевое голосование по вопросу о том, разрешать или не допускать свидетелей для дачи показаний. Демократы требуют, чтобы Болтон выступил в сенате в связи с этими заявлениями, кроме того, некоторые республиканцы также дали понять, что они хотели бы услышать мнение бывшего советника президента. Высокопоставленные представители республиканской партии со своей стороны в настоящее время прилагают все усилия, чтобы не допустить появления Болтона в сенате для выступления по делу об импичменте.

Напомним, что 26 января New York Times представила выдержки из неопубликованной книги Болтона, в частности, в ней содержится отрывок из беседы президента, прямо говорящего Болтону о том, что он якобы откажется от военной помощи США Украине, чтобы оказать давление на Киев с целью помочь ему выиграть президентские выборы, которые состоятся в ноябре 2020 года. Болтон, как сообщается, ясно дает понять в своей книге, что президент поручил ему напрямую прекратить помощь в сумме 391 миллион долларов, чтобы оказать давление на Украину.

В среду Дональд Трамп обрушился с резкой критикой на своего бывшего советника по национальной безопасности в Twitter, назвав его книгу "противной и не соответствующей действительности". Он настаивает на том, что "НИКОГДА" не говорил Джону Болтону о том, что предоставление военной помощи Киеву необходимо увязать с получением компромата из Украины на его внутренних политических конкурентов.

Законодателям во время заседания будет запрещено говорить самим, и они должны представить письменные вопросы председателю суда Джону Робертсу, который затем зачитает их вслух. В пятницу ожидается голосование сенаторов на предмет того, вызывать или нет свидетелей в суд. Голосование по статьям импичмента может последовать сразу после того, как свидетелям будет отказано выступить в сенате.

Американские СМИ сообщают, что на закрытой встрече с сенаторами-республиканцами во вторник лидер республиканцев Митч Макконнелл заявил, что у него недостаточно голосов, чтобы заблокировать свидетелей, но позднее высокопоставленные республиканцы заявили, что они уверены в том, что смогут рассчитывать на голоса своих коллег.

Чтобы отстранить Трампа от должности, требуется получить большинство двух третей в сенате. С республиканцами, имеющими большинство 53 против 47 голосов в сенате, вынесение импичмента Трампу представляется крайне маловероятным. Он является третьим президентом в истории США, который подвергнут импичменту.