Бизнесмен Илон Маск за час разбогател на 2,3 миллиарда долларов

Состояние американского бизнесмена Илона Маска всего за один час увеличилось на 2,3 миллиарда долларов.

В среду на Нью-Йоркской фондовой бирже акции компании Tesla подорожали сначала на 2,5 процента до отметки 580,99 доллара, а затем еще на 12 процентов - до 649 долларов. Это и сказалось на доходах Маска как главы Tesla. Теперь его состояние - 36 миллиардов долларов.

В списке самых богатых людей мира Маск, который также руководит корпорацией SpaceX, поднялся с 28 на 23 место. Свои деньги бизнесмен инвестирует в альтернативную электроэнергетику и коммерческие космические услуги, напоминает ТАСС.