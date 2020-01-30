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30.01.2020 07:23
Рубрика: В мире

IKEA временно закрыла все свои магазины в Китае из-за коронавируса

Фото: AP Photo Фото: AP Photo
Фото: AP Photo

Компании IKEA временно закрыла все свои магазины, расположенные на территории материкового Китая. Такое решение было принято руководством в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV.

Фото: REUTERS/Koki Kataoka
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Магазины - а их всего 30 - закрылись с четверга. При этом интернет-магазин и клиентский центр продолжают работу. В компании внимательно следят за вспышкой вируса. "В дальнейшем сообщим о восстановлении работы магазинов в зависимости от обстоятельств", - цитирует РИА Новости сообщение IKEA.

Напомним, ранее из-за эпидемии коронавируса компания Starbucks закрыла свыше двух тысяч своих кофеен, находящихся в Китае. Это больше половины заведений данной американской сети в КНР.

По официальным данным, к 30 января общее число зараженных новым коронавирусом в КНР достигло 7711, 170 человек скончались. Число предполагаемых случаев заболевания в Китае превысило 12 тысяч. Не менее 88 693 человек имели тесный контакт с зараженными.

В мире Восточная Азия Китай Экономика Бизнес Крупные компании Распространение нового коронавируса

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