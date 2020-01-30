Как мир белорусской природы реагирует на ее капризы

И тут почти в один голос зоологи и биологи были склонны утверждать, что "на большинстве животных теплая зима сказывается положительно". Во-первых, из-за отсутствия снега им легче передвигаться по лесу и отыскивать корм. Ведь, скажем, для низкорослой косули высота снежного покрова в 40 см уже является критичной: трудно добывать пропитание, сложнее убегать от хищников.

Во-вторых, даже рукокрылые, те же летучие мыши, претензий к повышению температуры не высказывают. "Они могут спать при температуре до плюс 10 градусов по Цельсию", - уточнил научный сотрудник центра НАН Павел Велигуров.

Правда, по его мнению, нелегко приходится животным, которые регулярно залегают в спячку. А их в белорусских заповедниках достаточно: медведь, барсук, енотовидная собака, еж. "Для медведей высокая температура является сигналом для пробуждения, поэтому они так и не ложились", - с грустью констатировал он. Отсутствие снежного покрова негативно влияет и на зверей, которые зимой меняют окрас на белый. Более заметными для хищников становятся горностай, ласка и заяц-беляк.

Но не все в природе однозначно. Даже для рыб в теплой зиме есть свои плюсы и минусы. Например, у любителей подледного клева урожай сейчас невелик, но зато в весенне-летний период улов в водоемах станет богаче. С другой стороны, зима - похожая на осень - может негативно сказаться на нересте. "У щуки возможен более ранний нерест, а из-за колебаний температур ее икра может погибнуть", - пояснил сотрудник лаборатории ихтиологии Андрей Лещенко.

А какие перемены грядут у перелетных птиц? Большинство пернатых до сих пор придерживалось классической схемы и прощалось с Беларусью до весны. Однако и тут не все так однозначно, признается орнитолог Ирина Самусенко. В последние годы численность кряквы, лебедя-шипуна, цапли и баклана, которые остаются зимовать, увеличилась. Правда, говорить о тренде пока рано, необходимо иметь более долгий период наблюдений, резонно замечают исследователи природы.

Теплая зима может добавить сюрпризов и аграриям, повлияв на будущий урожай. Вот почему уже сейчас ученые готовят свои рекомендации. "Проводим мониторинг, изучаем, насколько запасы влаги в почве позволят обеспечить нормальные условия проведения весеннего сева, каким образом скорректировать подкормку азотными удобрениями озимых зерновых культур и озимого рапса", - поделился своими заботами директор Института почвоведения и агрохимии НАН Виталий Лапа.

Да и по мнению директора Института природопользования Сергея Лысенко, вероятность теплых зим будет только возрастать, как и вероятность жарких засушливых летних месяцев. Сейчас осадков выпадает достаточно много, но это свойственно периоду потепления. "Ситуация благоприятна для наполнения грунтовых вод, которые в засушливый период будут обеспечивать влагой почву, подпитывать реки", - добавил Лысенко, но предупредил, что возможное похолодание может негативно сказаться на озимых. Однако, если доверять прогнозам мировых метеорологических центров, температура в феврале ожидается на уровне нуля градусов, не теряет оптимизма ученый.