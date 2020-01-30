Конкурент Tesla поможет Lincoln создать электрический SUV

Lincoln, входящая в состав Ford Motor Company, подписал соглашение с американским стартапом Rivian, который поможет компании создать новую модель. Предполагается, что ей станет электрифицированный кроссовер или внедорожник.

Новинка Lincoln станет частью инвестиционного плана в электрификацию модельного ряда Ford Motor Company. Её создадут на так называемом скейтборд-шасси Rivian. О технических подробностях пока информации нет.

В связи с появлением новой модели до конца 2020 года Lincoln прекратит выпуск седана MKZ, чтобы освободить мощности завода в Мексике для выпуска электрокара. Таким образом, линейка бренда будет представлена почти исключительно автомобилями типа SUV, седан Continental пока останется в строю.

Ранее "Российская газета" сообщала, что цена на электрические пикап и внедорожник Rivian оказалась меньше, чем ожидалось, что делает эти автомобили ещё более конкурентоспособными в игре на одном поле с гигантом электрификации транспортных средств - компанией Tesla.