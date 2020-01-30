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30.01.2020 18:00
Рубрика: Легковые авто

Конкурент Tesla поможет Lincoln создать электрический SUV

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Lincoln. Фото: Пресс-служба Lincoln.
Фото: Пресс-служба Lincoln.

Lincoln, входящая в состав Ford Motor Company, подписал соглашение с американским стартапом Rivian, который поможет компании создать новую модель. Предполагается, что ей станет электрифицированный кроссовер или внедорожник.

Новинка Lincoln станет частью инвестиционного плана в электрификацию модельного ряда Ford Motor Company. Её создадут на так называемом скейтборд-шасси Rivian. О технических подробностях пока информации нет.

Фото: iStock
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В связи с появлением новой модели до конца 2020 года Lincoln прекратит выпуск седана MKZ, чтобы освободить мощности завода в Мексике для выпуска электрокара. Таким образом, линейка бренда будет представлена почти исключительно автомобилями типа SUV, седан Continental пока останется в строю.

Ранее "Российская газета" сообщала, что цена на электрические пикап и внедорожник Rivian оказалась меньше, чем ожидалось, что делает эти автомобили ещё более конкурентоспособными в игре на одном поле с гигантом электрификации транспортных средств - компанией Tesla.

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#Ford #Tesla