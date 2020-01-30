Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
30.01.2020 13:45
Рубрика: Легковые авто

Новый Mitsubishi Outlander уже почти различим

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: www.motor1.com Фото: www.motor1.com
Фото: www.motor1.com

Прототипы Mitsubishi Outlander четвертого поколения проходят финальные тесты на европейских дорогах. Фото публикует издание Motor1. Под маскировочной пленкой уже нет никакого наполнения и все стыки и выступы полностью нового кузова как на ладони.

Снаружи новый Outlander почти без изменений воспроизводит формы концептуального кроссовера Mitsubishi Engelberg, представленного на Женевском автосалоне в прошлом году.

Фото: www.carscoops.com
Обновленный Mitsubishi Eclipse Cross заметили на тестах

У Outlander та же контрастная крыша на прямых при виде сбоку стойках (для простора в салоне - что надо), пара характерных выштамповок от передних крыльев на всю длину боковин, фирменное решение передка в виде знака "икс", головная оптика в виде двух раздельных блоков и задние фонари в форме кинжалов. Сохранен даже внушительный спойлер над задним стеклом. Разве только колеса меньше и вместо камер - наружные зеркала на дверных панелях.

В основе нового Outlander лежит модульная переднеприводная платформа Renault-Nissan, на которой построены, в частности, Nissan X-Trail и Renault Koleos.

Фото: www.motor1.com

Генератором продаж, можно утверждать, будет версия с гибридной силовой установкой ("бензиновый ДВС-электромоторы") с возможностью подзарядки от внешнего источника тока.

Благодаря ужесточению экологических норм и программам стимулирования спроса на электромобили нынешний Outlander на излете рыночного цикла в прошедшем году стал настоящей сенсацией в странах Европы - за 9 месяцев с января по сентябрь его продажи выросли на 80% - до 27 тысяч единиц.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.
Mitsubishi Pajero: у российских дилеров осталось 250 машин

Подробностей о гибридной системе нового Outlander пока нет. Не исключено, что Mitsubishi откажется от своих наработок в пользу решений от партнеров по альянсу.

Ожидается, что товарные Outlander дебютируют в октябре на Парижском автосалоне и сразу после поступят в продажу. Одновременно с Outlander, по заверению исполнительного директора Mitsubishi в Европе, выйдет компактный кроссовер. Возможно, укороченная модификация Outlander на базе Qashqai.

Ранее "РГ" сообщала, что новый Outlander будет локализован в России.

У Nissan большие проблемы: компания уволит рабочих и закроет заводы
Блогеры выяснили, каким бензином экономичнее заправляться
#Mitsubishi