Новый Mitsubishi Outlander уже почти различим

Прототипы Mitsubishi Outlander четвертого поколения проходят финальные тесты на европейских дорогах. Фото публикует издание Motor1. Под маскировочной пленкой уже нет никакого наполнения и все стыки и выступы полностью нового кузова как на ладони.

Снаружи новый Outlander почти без изменений воспроизводит формы концептуального кроссовера Mitsubishi Engelberg, представленного на Женевском автосалоне в прошлом году.

У Outlander та же контрастная крыша на прямых при виде сбоку стойках (для простора в салоне - что надо), пара характерных выштамповок от передних крыльев на всю длину боковин, фирменное решение передка в виде знака "икс", головная оптика в виде двух раздельных блоков и задние фонари в форме кинжалов. Сохранен даже внушительный спойлер над задним стеклом. Разве только колеса меньше и вместо камер - наружные зеркала на дверных панелях.

В основе нового Outlander лежит модульная переднеприводная платформа Renault-Nissan, на которой построены, в частности, Nissan X-Trail и Renault Koleos.

Фото: www.motor1.com

Генератором продаж, можно утверждать, будет версия с гибридной силовой установкой ("бензиновый ДВС-электромоторы") с возможностью подзарядки от внешнего источника тока.

Благодаря ужесточению экологических норм и программам стимулирования спроса на электромобили нынешний Outlander на излете рыночного цикла в прошедшем году стал настоящей сенсацией в странах Европы - за 9 месяцев с января по сентябрь его продажи выросли на 80% - до 27 тысяч единиц.

Подробностей о гибридной системе нового Outlander пока нет. Не исключено, что Mitsubishi откажется от своих наработок в пользу решений от партнеров по альянсу.

Ожидается, что товарные Outlander дебютируют в октябре на Парижском автосалоне и сразу после поступят в продажу. Одновременно с Outlander, по заверению исполнительного директора Mitsubishi в Европе, выйдет компактный кроссовер. Возможно, укороченная модификация Outlander на базе Qashqai.

Ранее "РГ" сообщала, что новый Outlander будет локализован в России.