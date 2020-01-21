"Отлично выглядит". Mitsubishi рассказала о новом Outlander

О новом поколении Mitsubishi Outlander известно не так много - последний раз кроссовер "ловили" во время испытаний в сентябре. Сегодня на пресс-конференции в Москве, посвященной итогам 2019 года, у журналистов появилась возможность узнать у российского офиса японской компании кое-какие подробности о грядущей новинке.

"Это наша любимая модель, - рассказал президент и главный исполнительный директор "ММС Рус" Осаму Иваба. - Могу подтвердить, что кроссовер нового поколения поделит платформу с Nissan. Я уже видел машину, она отлично выглядит. Думаю, через несколько месяцев Mitsubishi начнет рассказывать о ней более подробно. Нужно набраться терпения и немного подождать".

В то же время россиянам не стоит бояться - следующая генерация кроссовера обязательно появится в России. Более того, японцы заверили, что производство автомобиля точно локализуют в нашей стране. Хотя понятно, что это вопрос уже не 2020 года, а следующих двух лет.

Ранее директор европейского отделения Mitsubishi Motors Бернар Луар говорил о том, что Outlander сменит поколение во второй половине 2020 года. Ожидается, что SUV будет очень похож на концепт-кар Mitsubishi Engelberg Tourer, который продемонстировали на Женевском автосалоне в 2019 году. Также известно, что новый Outlander станет просторнее и вместит три ряда сидений даже в исполнении подзаряжаемого гибрида.

Напомним, в 2019 году бестселлером модельной линейки Mitsubishi в России стал именно Outlander. За отчетный период его продажи выросли с 21 845 до 23 746 ед., то есть на 8,7%.

В этом году компания запустит продажи в нашей стране обновленного кроссовера ASX (в апреле) и рестайлингового внедорожника Pajero Sport (в декабре).

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.