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30.01.2020 06:59
Рубрика: Спорт

Овечкин вышел на лед под 24-м номером в память о Брайанте

Текст: Максим Домчев
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин. Фото: Geoff Burke-USA TODAY Sports/ Reuters Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин. Фото: Geoff Burke-USA TODAY Sports/ Reuters
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин. Фото: Geoff Burke-USA TODAY Sports/ Reuters

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин почтил память погибшего в воскресенье легендарного баскетболиста Коби Брайанта, выйдя на лед в свитере с его номером 24.

Фото: AP Photo/Nick Wass
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Трагедия, произошедшая в воскресенье в Калабасасе, где в результате падения вертолета погибли девять человек, включая бывшую суперзвезду НБА Коби Брайанта и его 13-летнюю дочь Джианну, никого не оставила равнодушным.

Капитан "Вашингтона" тяжело пережил эту трагедию, поскольку лично был знаком с экс-баскетболистом "Лейкерс". Брайант в свое время подарил Овечкину свою футболку и кроссовки, сделав на них подпись на память: "Алексу, одному из величайших". После гибели экс-баскетболиста жена Овечкина Анастасия в Instargam показала этот подарок, находящиеся в доме в специальном месте.

На матч против "Нэшвилла", который его команда проводила дома, капитан "Вашингтона" вышел на раскатку в специальном свитере, на спине которого был любимый номер Брайанта - 24. Отдав дань памяти легендарному баскетболисту, Александр Великий в самом матче играл уже под привычной восьмеркой, под которой также играл Брайант.

Специальный свитер с автографом Овечкина будет выставлен на аукцион, а все средства от его продажи хоккеист передаст в благотворительный фонд, который создали Коби Брайант и его жена Ванесса.

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