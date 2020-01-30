Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, после публикации в "Российской газете" об уголовном преследовании сироты по поручению Генеральной прокуратуры России была проведена проверка. Результатом этой проверки стало обжалование прокуратурой Краснодарского края решения районного суда.

Приятная новость. Почти год Василий ходил с клеймом преступника. И хорошо, что краевая прокуратура вникла и разобралась в этом деле, которому, кстати, "РГ" посвятила три публикации (см. "Прокурор против сироты", "РГ - Неделя" от 22 января, "Кто виноват?" "РГ" от 23 января и "Кто ответит?", "РГ" от 24 января). Василий Попков, напомним, ставший в три года сиротой, вырос в опекунской семье в поселке Мезмай. Сейчас парню 24 года. После службы в армии он вернулся в Апшеронский район, где чуть больше года назад получил от муниципалитета однокомнатную квартиру. На сиротскую пенсию, собранную опекунами, была приобретена мебель и бытовая техника, но из-за отсутствия постоянной работы Василий продолжал жить в Мезмае, где у него оставалась любимая девушка. Но в начале прошлого марта он взялся очистить от сухих и гнилых деревьев одну из тропинок, ведущих к его родной школе, и попал под следствие. Парень думал, что делает доброе дело, но с подачи участкового Руслана Самойлова угодил под статью УК о незаконной рубке деревьев в крупном размере. Администрация Апшеронского района, признанная в этом деле потерпевшей стороной, заявила на суде ходатайство о его прекращении за примирением сторон. Василий, измученный хождением по правоохранительным коридорам, был вынужден согласиться, после чего 22 января Апшеронский районный суд вынес постановление о прекращении уголовного дела. Однако это решение порождает для него негативные правовые последствия, поскольку не является реабилитирующим.

Земляки дружно вступились за Василия. Узнав от них об этой дикой истории, "РГ" провела собственное журналистское расследование, направив официальный запрос на имя прокурора Кубани Сергея Табельского, в котором изложила свои сомнения по поводу правомочности предъявленного Попкову обвинения, попросив разобраться в этой ситуации. Просьба была услышана.

Как сообщили "РГ", после изучения материалов дела надзорное ведомство пришло к выводу, что постановление суда является незаконным и подлежащим отмене "в связи с существенными нарушениями действующего законодательства". Так, не приняты во внимание выводы ботанической экспертизы о том, что дерево хоть и было живорастущим, однако являлось больным, ослабленным и биологически обреченным. А также показания ряда свидетелей и самого Попкова о том, что дерево изначально было повалено во время сильных ветров в феврале 2019 года. Также во время расследования уголовного дела неправильно установлен и рассчитан причиненный вред.

Надзорное ведомство пришло к выводу, что постановление суда является незаконным и подлежащим отмене

"С учетом изложенных обстоятельств, заместитель прокурора Краснодарского края Роман Орлов внес апелляционное представление, в котором поставлен вопрос об отмене постановления районного суда и прекращении уголовного дела на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, т. е. за отсутствием в деянии состава преступления, с признанием за Василием Попковым права на реабилитацию", - проинформировала "РГ" пресс-служба надзорного ведомства.

Нам остается следить за дальнейшим развитием событий вокруг Василия Попкова, его многочисленных друзей и немногочисленных недругов. В наличие последних мы не сомневаемся, как и в том, что беззащитного сироту кто-то целенаправленно выбрал в качестве мишени в ходе фабрикации явно заказного уголовного дела.

Как нам рассказал казачий атаман поселка Мезмай Илья Ушаков, незадолго до описываемых событий, жители поселка обнаружили в лесу делянки с промаркированными, то есть предназначенными к порубке пихтами. Люди возмутились, начался сбор подписей под коллективным обращением. Чиновники людям пообещали, что деятельность "черных лесорубов" якобы взята под жесткий контроль.

Чиновники людям пообещали, что деятельность "черных лесорубов" взята под жесткий контроль. А на деле "объектом" их борьбы стал беззащитный сирота

А на деле выяснилось, что "объектом" их борьбы стал беззащитный мезмайский сирота. Похоже, с его помощью местные правоохранители решили отчитаться об эффективности работы по сохранности леса. Иначе, чем объяснить, что дело не прекратили даже после того, как проведенная экспертиза показала, что одно из деревьев, распиленное Василием, было сухостоем, а второе насквозь прогнившим и биологически обреченным?

"Российская газета" посвятила истории Василия Попкова не одну публикацию: "РГ" - 23.01.20, 24.01.20, "РГ-Неделя" - 22.01.20.

Попков отнес заявление атаману Мезмая с просьбой принять его в состав казачьего общества. "Хочу вместе с ними защищать нашу природу и бороться с незаконными вырубками леса", - объяснил он свое решение. По словам атамана Ильи Ушакова, подобные заявления поступили еще от шестерых молодых жителей поселка. "На февральском сборе планируем принимать их в казаки, - сказал атаман. - Теперь все убедились, что вместе - мы сила!"

Хотя Василия и его опекунов не оставляют в покое те, с чьей подачи "стряпалось" уголовное дело. Сначала их уговаривали приехать в отдел полиции и написать, что не имеют к следствию претензий. А когда Лазутовы от этого отказались, нашлись "доброжелатели", заявившие, что, мол, они еще об этом пожалеют.

Корреспондентам "РГ" известно, от кого поступают подобные угрозы и оставлять их без внимания мы не намерены.

Тем временем

В ноябре прошлого года "РГ" написала о вопиющем случае - сибиряка Александра Войтова взяли под стражу (!) по делу о незаконной рубке лесных насаждений. Еще в 2017 году Александр приехал в гости к маме в новосибирское село и решил помочь ей заготовить дров. Купил в Здвинском лесхозе четыре кубометра древесины, отдав за них 1200 рублей. По закону, ему должны были эту древесину выдать - но об этом Александру стало известно гораздо позже, и только после того, как "РГ" получила разъяснения в министерстве. На деле же мастер участка подписал ему ордер и отправил самостоятельно рубить дрова на все четыре стороны. В результате Александра задержали на территории Здвинского заказника, где он, не подозревая, что находится в пределах особо охраняемой территории, успел спилить девять осин. Ущерб оценили в 23 тысячи рублей (сейчас, по новой методике расчета, он усох вдвое, до 11 тысяч) и возбудили уголовное дело.

Александр, который категорически не признает вины, начал сражаться за свое доброе имя. На это уже ушло больше двух лет, и победного конца не видно. Один приговор - обвинительный - был отменен. Дело начали рассматривать заново, и в ноябре прошлого года Александра незаконно упрятали в СИЗО (судья решила, что он не является на заседания, хотя Александр не получал никаких уведомлений). После публикации "РГ" "опаснейшего лесоруба" освободили из-под стражи, но к его доводам суд так и не прислушался. В декабре Александра признали виновным, назначили наказание - 25 тысяч рублей штрафа, освободили от него в связи с истечением срока давности по делу и велели возместить ущерб за девять несчастных осин. Этот приговор защитник Александра, адвокат Алексей Селютин обжаловал. Жалоба принята, дата заседания пока не назначена.

Подготовила Нина Рузанова