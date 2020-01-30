Прокуратура Пекина будет наказывать за ложную информацию о коронавирусе

Власти столицы Китая намерены строго карать за сокрытие информации, а также распространение ложных данных о пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Соответствующее заявление в четверг опубликовала Народная прокуратура Пекина.

Наказание ждет за несвоевременное принятие мер по профилактике заболевания и бездействие, способные привести к дальнейшему распространению коронавируса, пишет ТАСС. В прокуратуре пообещали применение строгих мер к тем, кто взвинчивает цены на медикаменты, средства защиты и дезинфекции, а также за действия, направленные на получение сверхприбыли, производство и продажу контрафактных медикаментов.

По официальным данным, к четвергу общее число зараженных новым коронавирусом в КНР достигло 7711, 170 человек скончались. Число предполагаемых случаев заболевания в КНР превысило 12 тысяч. Не менее 88 693 человек имели тесный контакт с зараженными.

Ранее группа ученых из британского Университета Саутгемптона проанализировала большие объемы данных о перемещениях людей по миру, чтобы выявить города и страны, наиболее подверженные риску распространения коронавируса. Согласно опубликованному докладу, возглавляет список Бангкок. Следом идут Гонконг, Тайбэй, Сеул, Токио и Сингапур. Что касается стран, которым угрожает вирус, то в этом списке присутствует и Россия, наряду с США, Австралией, Канадой, Германией, Великобританией, Италией и ОАЭ.