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30.01.2020 09:51
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Коронавирус у госпитализированных воронежцев не подтвердился

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

В Воронеже озвучили данные анализа проб, взятых у двух воронежцев, госпитализированных с ОРВИ и подозрением на коронавирус.

Троих прибывших из КНР приморцев обследовали на коронавирус

- Результаты исследований из федеральных лабораторий прибыли раньше, чем предполагалось. Коронавирус не подтвердился, - рассказал глава регионального департамента здравоохранения Александр Щукин.

Напомним, во вторник в Воронеже были экстренно доставлены в больницу двое граждан РФ: 55-летняя женщина и мужчина 35 лет. Оба недавно вернулись из Китая и страдали простудой. Госпитализация проходила с соблюдением чрезвычайных мер безопасности: пациентов поместили на носилки под герметичным колпаком, сопровождавшие их медики были одеты в защитные костюмы и маски.

Тем временем

Вернувшийся из Китая житель Тулы госпитализирован с простудой. Предварительные результаты обследования не выявили у пациента ни ОРВИ, ни коронавируса, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж ЦФО Тульская область Тула Распространение нового коронавируса

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