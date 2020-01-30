Коронавирус у госпитализированных воронежцев не подтвердился

В Воронеже озвучили данные анализа проб, взятых у двух воронежцев, госпитализированных с ОРВИ и подозрением на коронавирус.

- Результаты исследований из федеральных лабораторий прибыли раньше, чем предполагалось. Коронавирус не подтвердился, - рассказал глава регионального департамента здравоохранения Александр Щукин.

Напомним, во вторник в Воронеже были экстренно доставлены в больницу двое граждан РФ: 55-летняя женщина и мужчина 35 лет. Оба недавно вернулись из Китая и страдали простудой. Госпитализация проходила с соблюдением чрезвычайных мер безопасности: пациентов поместили на носилки под герметичным колпаком, сопровождавшие их медики были одеты в защитные костюмы и маски.

Тем временем

Вернувшийся из Китая житель Тулы госпитализирован с простудой. Предварительные результаты обследования не выявили у пациента ни ОРВИ, ни коронавируса, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.