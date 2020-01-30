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30.01.2020 18:46
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин назвал народ окончательной инстанцией по поправкам в Конституцию

Текст: Кира Латухина (Красногорск)
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Народ станет окончательной инстанцией, которая будет принимать или отклонять поправки в Конституцию, даже после голосования в парламенте. Как люди скажут - так президент и сделает. Об этом глава государства заявил на встрече с общественностью в Подмосковье.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
В комитет Госдумы поступило около 30 поправок в Конституцию РФ

"Люди говорят, какой смысл в голосовании, если Госдума уже примет решение?" - спросили президента. "Те, кто задает такой вопрос, знают: вопрос не лишен логики", - ответил Владимир Путин. Если поправки не затрагивают 1-й, 2-й и 9-й разделы, то, действительно, достаточно голосования в обеих палатах парламента - и закон подписывает президент.

Глава государства напомнил, что в Послании говорил о том, что эти поправки носят существенный характер, и для того, чтобы они вступили в силу, недостаточно обычной процедуры: надо, чтобы все пришли на пункты голосования, и сказали, хотят они изменений или нет. "И стали окончательной инстанцией, которая принимает или отклоняет, и только после того, как люди скажут свое слово, я подпишу или не подпишу", - заключил он.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Изменения в Конституцию РФ

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