Вузы Приморья продлили каникулы для китайских студентов до 1 марта

Все вузы Приморья приняли решение продлить каникулы для студентов из КНР до 1 марта 2020 года. Об этом сообщила на заседании краевой комиссии по ЧС руководитель территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяна Детковская. Информация опубликована на официальной странице правительства Приморского края в Instagram.

"Мы получили информацию, что все шесть вузов, где обучаются иностранные студенты, приняли решение о продлении каникул для них до 1 марта 2020. Вероятно, будут применять дистанционные формы обучения", - сказала Детковская.

Ранее управление Роспотребнадзора предлагало вузам продлить каникулы студентам.

Напомним, власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.

Зафиксировано 7711 подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом, из них 1370 оцениваются как тяжелые. Количество летальных исходов достигло 170.