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30.01.2020 04:42
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Вузы Приморья продлили каникулы для китайских студентов до 1 марта

Текст: Анна Бондаренко

Все вузы Приморья приняли решение продлить каникулы для студентов из КНР до 1 марта 2020 года. Об этом сообщила на заседании краевой комиссии по ЧС руководитель территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяна Детковская. Информация опубликована на официальной странице правительства Приморского края в Instagram.

Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости
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"Мы получили информацию, что все шесть вузов, где обучаются иностранные студенты, приняли решение о продлении каникул для них до 1 марта 2020. Вероятно, будут применять дистанционные формы обучения", - сказала Детковская.

Ранее управление Роспотребнадзора предлагало вузам продлить каникулы студентам.

Напомним, власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.

Зафиксировано 7711 подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом, из них 1370 оцениваются как тяжелые. Количество летальных исходов достигло 170.

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Распространение нового коронавируса

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