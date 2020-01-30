Директор затопленного кипятком пермского отеля задержан в Екатеринбурге

Директор мини-отеля "Карамель", в котором из-за аварии в системе горячего водоснабжения погибли пять человек, задержан сотрудниками правоохранительных органов в аэропорту Кольцово (Екатеринбург), сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. В аэропорт он прилетел на одном из рейсов.

Напомним, трагедия в Перми произошла 20 января. В ночное время трубопровод с горячей водой, проходивший поблизости от "Карамели", прорвался. Горячая вода из него быстро затопила подвальное помещение с номерами отеля. В результате происшествия погибли пять человек в том числе один ребенок дошкольного возраста.

По факту гибели людей Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Одним из подозреваемых по этому делу является ранее скрывавшийся от следствия директор мини-отеля "Карамель".