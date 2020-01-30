Барнаулец прокопал в снегу 7-метровый тоннель, чтобы попасть в гараж

Жители Алтайского края как могут приспосабливаются к огромному количеству снега, выпавшему в январе в регионе. Так, барнаулец прокопал семиметровый тоннель к своему гаражу.

Чтобы добраться до своего гаража, практически по крышу засыпанного снегом, жителю Барнаула пришлось прокопать туннель в сугробах. На видео, которое РИА Новости выставило в Instagram, видно, что длинный туннель почти в человеческий рост ведет прямо к гаражным воротам. Но вот чтобы открыть их и вывезти машину из гаража, нужно перекидать тонны снега.

"Похоже выкатить автомобиль мы сможем только весной", - говорит герой видеоролика.

Правда, пользователи соцсетей сомневаются, что и весной барнаульцу удастся воспользоваться автомобилем. "Весной будете плавать, а не кататься на машине", - пишут они в комментариях под этим видео.

Напомним, что в Алтайском крае в январе выпало небывалое количество снега, которое, по данным синоптиков, уже превысило среднегодовые нормы в несколько раз. Из-за сильных снегопадов в регионе периодически возникают транспортные коллапсы, ряд населенных пунктов оказались отрезанными от внешнего мира, в некоторые села неделями не могут доставить продукты питания.