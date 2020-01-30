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30.01.2020 14:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Барнаулец прокопал в снегу 7-метровый тоннель, чтобы попасть в гараж

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)

Жители Алтайского края как могут приспосабливаются к огромному количеству снега, выпавшему в январе в регионе. Так, барнаулец прокопал семиметровый тоннель к своему гаражу.

Фото: iStock
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Чтобы добраться до своего гаража, практически по крышу засыпанного снегом, жителю Барнаула пришлось прокопать туннель в сугробах. На видео, которое РИА Новости выставило в Instagram, видно, что длинный туннель почти в человеческий рост ведет прямо к гаражным воротам. Но вот чтобы открыть их и вывезти машину из гаража, нужно перекидать тонны снега.

"Похоже выкатить автомобиль мы сможем только весной", - говорит герой видеоролика.

Правда, пользователи соцсетей сомневаются, что и весной барнаульцу удастся воспользоваться автомобилем. "Весной будете плавать, а не кататься на машине", - пишут они в комментариях под этим видео.

Напомним, что в Алтайском крае в январе выпало небывалое количество снега, которое, по данным синоптиков, уже превысило среднегодовые нормы в несколько раз. Из-за сильных снегопадов в регионе периодически возникают транспортные коллапсы, ряд населенных пунктов оказались отрезанными от внешнего мира, в некоторые села неделями не могут доставить продукты питания.

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