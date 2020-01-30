Названа причина обрушения корпуса вуза в Петербурге

Корпус петербургского вуза обрушился из-за строительных нарушений. К такому выводу пришли в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, специалисты которого установили причины ЧП, произошедшего в феврале 2019 года. Тогда обрушилась часть корпуса Университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), расположенного на улице Ломоносова.

О подробностях случившегося рассказал встретившийся 30 января с журналистами начальник УМЧС по Санкт-Петербургу Алексей Аникин. По его словам, при проведении работ по реконструкции здания XIX века были нарушены все возможные и невозможные правила. В частности, строители не рассчитали нагрузку на перекрытия при размещении стройматериалов, в результате чего кровля и деревянные конструкции обрушились с первого по пятый этаж.

К счастью, пострадавших в ЧП не оказалось, несмотря на то, что обрушение произошло во время проведения занятий. В результате происшествия были эвакуированы 86 человек. Во время обрушения оказались разрушенными лаборатории, ущерб от потери имущества составил 70 млн. рублей. Также вуз был оштрафован на 500 тысяч рублей, так как обрушившееся здание является объектом культурного наследия.

По итогам расследования Следственным комитетом РФ было возбуждено уголовное дело. На разбор завалов на месте происшедшего ушло полмесяца.