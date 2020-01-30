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30.01.2020 08:36
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму назвали новые санкции США "ковбойской тактикой"

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Инфоцентр "Крымский мост" Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
Фото: Инфоцентр "Крымский мост"

Новые санкции в отношении политиков Крыма и оператора пассажирских железнодорожных перевозок на полуостров власти республики назвали "ковбойской тактикой" во внешней политике. Об этом РИА Новости заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве РК при президенте РФ Александр Молохов.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Оператор железнодорожных перевозок в Крым оценил новые санкции США

- В отличие от стран Европы, которые уже ощутимо колеблются, американцы, по инерции продлевая раз за разом антироссийские санкции, продолжают идти напролом, - считает Молохов. - Они действуют нагло, беззастенчиво, форсируют эскалацию международной напряженности. Боюсь, что эта ковбойская тактика рано или поздно поссорит США со всем миром.

Напомним, Минфин США вслед за Евросоюзом ввел новые санкции в отношении врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, председателя Совмина Республики Крым Юрия Гоцанюка, спикера Заксобрания Севастополя Владимира Немцева, сенатора от Севастополя Екатерины Албатаевой, трех чиновников Центризбиркома Севастополя, а также гендиректора компании "ГрандСервисЭкспресс" Александра Ганова.

Санкции распространяются и на саму компанию-оператора железнодорожных перевозок в Крым, но поскольку она действует лишь на территории России, ограничения США никак не повлияют на ее деятельность.

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