В Крыму назвали новые санкции США "ковбойской тактикой"

Новые санкции в отношении политиков Крыма и оператора пассажирских железнодорожных перевозок на полуостров власти республики назвали "ковбойской тактикой" во внешней политике. Об этом РИА Новости заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве РК при президенте РФ Александр Молохов.

- В отличие от стран Европы, которые уже ощутимо колеблются, американцы, по инерции продлевая раз за разом антироссийские санкции, продолжают идти напролом, - считает Молохов. - Они действуют нагло, беззастенчиво, форсируют эскалацию международной напряженности. Боюсь, что эта ковбойская тактика рано или поздно поссорит США со всем миром.

Напомним, Минфин США вслед за Евросоюзом ввел новые санкции в отношении врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, председателя Совмина Республики Крым Юрия Гоцанюка, спикера Заксобрания Севастополя Владимира Немцева, сенатора от Севастополя Екатерины Албатаевой, трех чиновников Центризбиркома Севастополя, а также гендиректора компании "ГрандСервисЭкспресс" Александра Ганова.

Санкции распространяются и на саму компанию-оператора железнодорожных перевозок в Крым, но поскольку она действует лишь на территории России, ограничения США никак не повлияют на ее деятельность.