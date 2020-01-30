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30.01.2020 12:35
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму ожидают решение по скифскому золоту в марте

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Решение о судьбе скифского золота, которое сейчас находится в Нидерландах, ожидается в марте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой гендиректора Центрального музея Тавриды Андрея Мальгина.

Ранее Апелляционный суд Амстердама отложил окончательное решение о принадлежности коллекции, найденной на территории Крыма, и на которую сейчас также претендует украинская сторона. Суд дал сторонам два месяца на предоставление дополнительной информации о правах собственности. По словам Мальгина, прием возражений продлен до начала марта, тогда же и должно быть решение по вопросу.

Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости
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Напомним, дело о скифском золоте, находящемся в Нидерландах, тянется уже почти шесть лет. В феврале 2014 год экспозиция из 2000 предметов, переданных фондами четырех крымских музеев, отправилась в Амстердам, где она выставлялась в частном музее Алларда Пирсона. Выставка должна была продлиться до конца лета, а затем артефакты следовало вернуть их владельцам. Однако в конце августа 2014 года музей Пирсона принял решение не возвращать коллекцию до решения суда, поскольку свои права на нее заявил официальный Киев.

После этого было несколько заседаний суда. В апелляционной инстанции окончательное решение пока так и не принято. В процессе тяжб Украина дала отвод судье, заподозрив его в связях с Россией. Очередное промежуточное решение принималось в июле 2019 года. Сторонам процесса дали время собрать дополнительные доказательства в подтверждение своей позиции. Стоит отметить, что относительно части экспозиции, принадлежащей киевскому Музею исторических драгоценностей, суд уже принял решение. Она возвращается на Украину.

Вице-премьер крымского правительства - постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов в беседе с агентством заявил, что крымчане просят суд Амстердама не допустить ограбление музеев полуострова.

- Все без исключения крымчане рассчитывают на то, что ограблению их музеев, лишению их собственного многовекового культурно-исторического наследия не дадут свершиться, - сказал Мурадов.

По его словам, на стороне крымчан выступают общечеловеческие понятия справедливости, мировая практика музейного права и просто здравый смысл. Против крымчан только политические интриги, которые плетут в Киеве, алчность и стремление украинских властей забрать чужие ценности.

- Посмотрим, что перевесит, - резюмировал Георгий Мурадов.

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