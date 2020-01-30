Сергей Харитонов назвал Александра Емельяненко позором ММА

Харитонов обрушился с резкой критикой на Емельяненко-младшего за его поступки и выходки в пьяном виде. По его словам представитель этого вида спорта не имеет права вести себя подобным образом.

"Для людей веселье: опять Сашу задержали. То подрался, то в машине пьяный. Все хохочут и обсуждают, какой Саша - плохой или хороший. Но смеются до тех пор, пока человек не столкнется с этой проблемой сам, - приводит слова Харитонова "Матч ТВ". - Сейчас все говорят, что Саша хороший, ну подумаешь напился, надругался над женщиной. Я же хочу спросить у таких, а как они отнеслись бы, если он таким образом поступил с их дочерью? То в самолете пошел и плюнул кому-то в лицо, то пьяный приехал на мастер-класс, где были дети".

"Это позор ММА. Позор нашему спорту. Я считаю, что боец ММА должен быть порядочным человеком. Дети не должны видеть такое", - продолжил он.

Харитонов возмущен тем фактом, что для многих Александр Емельяненко является положительным героем. По его словам, такое отношение к человеку, отбывшему срок за изнасилование и являющемуся пьяницей, неправильное. Более того, боец Bellator предположил, что Емельяненко вполне способен выйти на бой против Магомеда Исмаилова в нетрезвом состоянии. "Больной человек", - заключил Харитонов.

Напомним, что на днях Александр Емельяненко был выпущен из изолятора временного содержания, где отбывал арест на семь суток за пьяный дебош на базе отдыха неподалеку от Анапы. Сам боец к своей очередной выходке отнесся с юмором, заявив, что ничего плохого в этом не видит.