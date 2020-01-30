Старый смартфон Samsung обновили до Android 10

Разработчики из Samsung выпустили обновление Android 10 для смартфонов Galaxy S9 и Galaxy S9+, представленные почти два года назад - в феврале 2018 года.

Samsung Galaxy S9. Фото: iStock

В настоящее время апдейт доступен владельцам экс-флагманских моделей, живущим в Германии, однако позднее обновление получат пользователи и в других странах. Обновление Android приходит вместе с новой фирменной оболочкой от Samsung - One UI 2.

Ранее авторитетный ресурс SamMobile опубликовал список всех моделей смартфонов Samsung, которые обновятся до Android 10. Планировалось, что Galaxy S9 получит апдейт лишь в апреле.

В России же новую версию операционки получили лишь три модели смартфонов Samsung.