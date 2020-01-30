У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Старый смартфон Samsung обновили до Android 10

Текст:   Антон Благовещенский
30.01.2020,  
15:38
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Разработчики из Samsung выпустили обновление Android 10 для смартфонов Galaxy S9 и Galaxy S9+, представленные почти два года назад - в феврале 2018 года.

Samsung Galaxy S9. Фото: iStock

В настоящее время апдейт доступен владельцам экс-флагманских моделей, живущим в Германии, однако позднее обновление получат пользователи и в других странах. Обновление Android приходит вместе с новой фирменной оболочкой от Samsung - One UI 2.

Ранее авторитетный ресурс SamMobile опубликовал список всех моделей смартфонов Samsung, которые обновятся до Android 10. Планировалось, что Galaxy S9 получит апдейт лишь в апреле.

Четыре смартфона Huawei и Honor получили Android 10
Не обновляйтесь. Новый Android испортил смартфоны Xiaomi

В России же новую версию операционки получили лишь три модели смартфонов Samsung.

гаджеты
Фото: Скриншот YouTube
"Ведьмак" с дробовиком появился в Resident Evil 2. Выглядит необычно 12:30
Samsung начал снижать цены на смартфоны Galaxy Note10 27.01.2020
смартфоны
Фото: Скриншот YouTube
"Плевок в лицо". Геймеры негативно встретили ремейк WarCraft 3 29.01.2020
Samsung
Фото: pixabay.com
Эксперты составили рейтинг лучших антивирусов для Windows 29.01.2020
Названы цены новых флагманов Samsung Galaxy S20 и "раскладушки" Z Flip 21.01.2020
Из коробки от телевизора Samsung можно будет собрать домик для кота 15.01.2020