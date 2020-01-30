Суд арестовал полицейских по "делу Голунова"

30 января Басманный суд столицы избрал меру пресечения для пятерых бывших сотрудников полиции, которые обвиняются в фальсификации доказательств и других преступлениях, связанных с делом сотрудника интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.

Суд арестовал задержанных на два месяца. Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец обвиняются по части 3 статьи 286 УК РФ - в превышении должностных полномочий, по части 4 статьи 303 УК РФ - в фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности и по части 2 статьи 228 УК РФ - в незаконном обороте наркотиков. Все - бывшие сотрудники УВД по Западному административному округу Москвы. Если объем обвинения до приговора не изменится, то им грозит до 15 лет лишения свободы.

Следствие считает, что все они входили в организованную преступную группу, которую возглавлял начальник отделения УМВД по ЗАО Игорь Ляховец. Экс-начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров проходит по делу свидетелем. Все пятеро фигурантов отказываются признать свою вину.

По заявлению адвоката правозащитной организации и Голунова - Сергея Бадамшина, "мотивом преступления полицейских стало желание искусственно повысить показатели выявленных и раскрытых преступлений, получить поощрения и повышение по службе". 30 января в суде стало известно, что следствие по этому делу продлено до июня.

Напомним, Голунова задержали в Москве 6 июня прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили. И не исключал, что его уголовное дело связано с расследованием о ритуальном бизнесе, над которым он работал. Впоследствии ряд сотрудников полиции поплатились должностями за этот скандал, а против пятерых из них возбудили уголовное дело.

Экс-полицейские не признают вину и не согласны с обвинением, что подбросили наркотики

По сообщению официального представителя СКР Светланы Петренко, "в июне 2019 года сотрудники полиции с целью незаконного привлечения Голунова к уголовной ответственности подложили наркотические средства в его рюкзак, а также в жилище. Таким образом, они сфальсифицировали результаты оперативно-разыскной деятельности".

В связи с "делом Голунова" лишились должностей два генерал-майора полиции.