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30.01.2020 04:42
Рубрика: В мире

Трамп провел совещание по ситуации с коронавирусом

Фото: AP Photo/Alex Brandon Фото: AP Photo/Alex Brandon
Фото: AP Photo/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп провел совещание, посвященное распространению нового коронавируса 2019-nCoV и заверил, что продолжает внимательно следить за ситуацией. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

Фото: Татьяна Меель / РИА Новости
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Американские учреждения, которые тесно работают с Китаем, проинформировали главу Белого дома о коронавирусе в КНР. Трамп подчеркнул, что в США лучшие эксперты, и они "прекрасно работают по этому вопросу 24 часа в сутки, 7 дней в неделю", отслеживая события. Соединенные Штаты также направят в Китай для борьбы с коронавирусом экспертов из своего Центра по контролю и профилактике заболеваний, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что группа американцев - 201 человек - эвакуированная из Уханя и доставленная в среду в Калифорнию, будет находиться в карантине. По данным специалистов, решение изолировать такое количество людей является необычным. Ранее при вспышке атипичной пневмонии и заражении вирусом Зика в карантин помещали лишь отдельных лиц, но не всех пассажиров самолета.

По последним данным, зафиксировано 7711 подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом, количество летальных исходов достигло 170. Число предполагаемых случаев заболевания в КНР превысило 12 тысяч. Не менее 88 693 человек имели тесный контакт с зараженными.

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