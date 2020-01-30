В парламенте Беларуси создана группа по изучению вопроса об отмене смертной казни

Решение о создании в парламенте Беларуси рабочей группы по изучению вопроса об отмене смертной казни принято 30 января на заседании совета нижней палаты законодательного собрания. Ее возглавит председатель комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Геннадий Давыдько, сообщает БЕЛТА.

Беларусь, как уже сообщал "СОЮЗ", остается единственным в Европе и СНГ государством, где до сих пор применяется смертная казнь. За истекшие тридцать лет, уточняют местные источники, в стране уже более 400 раз приводился в исполнение приговор к высшей мере наказания.

Вопрос об отмене в Беларуси смертной казни может быть решен исключительно на референдуме, подтвердил еще в прошлом году президент страны по итогам своих переговоров с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом. "Референдум ввел смертную казнь в Беларуси, только референдум может ее отменить", - заявил в ноябре Лукашенко, правда, добавив, что страна движется в этом направлении. В частности, в власти проводят опросы общественного мнения по этому вопросу.