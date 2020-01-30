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30.01.2020 05:20
Рубрика: Власть

В посольстве РФ в США прокомментировали новые антироссийские санкции

Американские санкции не отразятся на политике России и не изменят ее, они лишь подрывают основу для взаимовыгодного сотрудничества с Москвой. Такое заявление распространило посольство РФ в Вашингтоне в связи с введением США очередных ограничительных мер.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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В США все еще верят, что при помощи ограничительных мер смогут подорвать те положительные изменения, которые происходят в Крыму с момента его воссоединения с Россией, говорится в документе. В Вашингтоне не могут смириться с успехами российских властей по всестороннему развитию этого региона, отмечают дипломаты, подчеркивая, что американские власти пытаются в деструктивном свете представить прозрачные политические процессы в Крыму.

Напомним, в среду минфин США вслед за Евросоюзом расширил санкционный список по России. В него были внесены восемь человек, включая врио губернатора Севастополя Михаила Развозжаева, председателя Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка и других представителей полуострова, а также оператор пассажирских железнодорожных перевозок компания "Гранд сервис экспресс" и ее глава Александр Ганов.

Ранее в Крыму объяснили новые санкции ЕС. Евросоюз включил в санкционный список семерых россиян после выборов в Крыму в 2019 году из-за возрастающего в странах ЕС положительного имиджа полуострова. Такое мнение высказал глава Комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

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