В России вступает в силу закон, разрешающий охоту с луком и арбалетом

С 30 января в России охотникам разрешено использовать луки и арбалеты. Это стало возможным благодаря изменениям, внесенным в Закон "Об оружии". Сегодня документ вступает в силу.

В законе назвали четкие критерии, по которым охотничьим метательным оружием можно признать лук, сила дуги которого составляет более 27 килограммов на силу, и арбалет, сила дуг которого составляет более 43 килограммов на силу (кгс). Это - максимальное усилие натяжения лука или арбалета при растягивании тетивы в согнутой дуге.

Как ранее уже писала "РГ", охотиться с таким оружием могут только обладатели охотничьего билета и разрешения на ношение и хранение охотничьего огнестрельного оружия.