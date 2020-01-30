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30.01.2020 08:42
Рубрика: Происшествия

В России вступает в силу закон, разрешающий охоту с луком и арбалетом

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С 30 января в России охотникам разрешено использовать луки и арбалеты. Это стало возможным благодаря изменениям, внесенным в Закон "Об оружии". Сегодня документ вступает в силу.

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В законе назвали четкие критерии, по которым охотничьим метательным оружием можно признать лук, сила дуги которого составляет более 27 килограммов на силу, и арбалет, сила дуг которого составляет более 43 килограммов на силу (кгс). Это - максимальное усилие натяжения лука или арбалета при растягивании тетивы в согнутой дуге.

Как ранее уже писала "РГ", охотиться с таким оружием могут только обладатели охотничьего билета и разрешения на ношение и хранение охотничьего огнестрельного оружия.

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