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"Ведьмак" с дробовиком появился в Resident Evil 2. Выглядит необычно

Текст:   Богдан Бобров
30.01.2020,  
12:30
Фото: Скриншот YouTube Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

Этот кроссовер рано или поздно должен был произойти - ведьмак Геральт с дробовиком наперевес появился в полицейском участке Раккун-Сити (проклятые порталы).

Получилось это благодаря фанатской модификации, опубликованной на популярном портале Nexusmods. С ее помощью в ремейке Resident Evil 2 можно заменить модель Леона на Белого Волка из The Witcher 3.

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Автор мода признается, что "перенос" персонажа получился неидеальным, в некоторых кат-сценах возможен рассинхрон речи и проблемы с лицевой анимацией.

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