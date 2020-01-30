"Ведьмак" с дробовиком появился в Resident Evil 2. Выглядит необычно

Этот кроссовер рано или поздно должен был произойти - ведьмак Геральт с дробовиком наперевес появился в полицейском участке Раккун-Сити (проклятые порталы).

Получилось это благодаря фанатской модификации, опубликованной на популярном портале Nexusmods. С ее помощью в ремейке Resident Evil 2 можно заменить модель Леона на Белого Волка из The Witcher 3.

Автор мода признается, что "перенос" персонажа получился неидеальным, в некоторых кат-сценах возможен рассинхрон речи и проблемы с лицевой анимацией.