Крупная распродажа в Steam: тратить деньги или забирать бесплатно?

В онлайн-магазине цифровой дистрибуции Steam стартовала большая распродажа, приуроченная к празднованию китайского Нового года по лунному календарю.

Многие игры получили солидные скидки. Например, за сверхпопулярного в последнее время "Ведьмака" в The Witcher 3: Wild Hunt можно заплатить чеканной монетой всего 359 рублей. Но гораздо выгоднее взять целиком всю трилогию за 405 pублей - скидка составит 78 процентов.

Совсем недавно два главных современных боевика Capcom - Resident Evil 2 и Devil May Cry 5 упали в цене в PS Store. Теперь же ПК-игроки смогут добавить оба проекта к себе в библиотеку еще дешевле - с 67-процентной скидкой за 659 рублей.

Поклонникам вселенной "Звездных войн" в преддверии выхода финального сезона сериала "Войны клонов" можно обратить внимание на STAR WARS: The Clone Wars - Republic Heroes или ее Lego-интерпретацию. Освежить воспоминания о героях далекой-далекой галактики можно всего за 152 рубля.

Относительно свежий "Павший Орден" тоже участвует в акции, но скидка на него заметно скромнее - 20 процентов. Цена при этом составляет 2799 pублей.

Кроме того, в этот раз некоторые позиции можно получить бесплатно. Например, дополнение Sons of Abraham к Crusader Kings II до окончания распродажи (27 января) отдают просто так, а уже после этой даты ценник составит 249 рублей.

Параллельно с этим Valve сделала все игры серии Half-Life бесплатными до релиза новой части Half-Life: Alyx.