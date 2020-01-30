Законы февраля затронут льготников, водителей и покупателей

В феврале вступает в силу немало законов, которые касаются предпринимателей, тех, кто организует производственный процесс. "Российская газета" выбрала среди них документы, которые отразятся и на жизни простых россиян.

Льготникам увеличат пособия

С 1 февраля федеральным льготникам повысят ежемесячные денежные выплаты. Об этом говорится на сайте Пенсионного фонда России. Индексация происходит раз в год. В 2020 году она составит 3 процента.

Получают такие выплаты ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, члены семей умерших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

Также финансовую поддержку оказывают инвалидам и пострадавшим от воздействия радиации во время катастрофы на Чернобыльской АЭС, ядерных испытаний и техногенных катастроф.

Кроме того, будет проиндексирована стоимость набора социальных услуг, которая составит 1155,06 рубля в месяц. Он входит в состав ежемесячной денежной выплаты и касается обеспечения лекарствами, а также лечения в санатории.

Успей попасть под амнистию

В феврале завершается третий этап амнистии капитала. У граждан, которые еще не задекларировали свои заграничные счета и активы на льготных условиях, времени остается только до 29 февраля включительно.

Об этом говорится в Федеральном законе от 29.05.2019 № 110-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

До конца февраля надо будет предоставить специальную декларацию. И перевести свои активы в Россию. Как разъясняла ранее Федеральная налоговая служба на своем сайте, государство гарантирует освобождение от уголовной, административной и налоговой ответственности, если эти нарушения связаны с задекларированным имуществом и счетами.

Первый этап амнистии капитала, напомним, проходил с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года. Второй - с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года. И, наконец, третий этап с 1 июня 2019 года. В нем могут принять участие и те, кто воспользовался льготным декларированием в первую и вторую волны амнистии.

Фуры подорожают

С 1 февраля размер платы за проезд большегрузов по федеральным трассам будет увеличен. Об этом говорится в Постановлении Правительства РФ от 29.06.2019 N 843.

Речь идет о возмещении вреда, нанесенного автодорогам страны, грузовиками массой выше 12 тонн. Сейчас плата за проезд для них составляет 2,04 рубля за километр. С февраля она составит 2,20 рубля за километр. Об этом говорится на сайте системы "Платон".

Тариф проиндексируют с учетом фактического изменения индекса потребительских цен с 15 ноября 2015 года по февраль 2019 года включительно.

Вместо чека - получите QR-код

С 1 февраля торговые автоматы могут не выдавать бумажный чек. Но тогда вместо него на экране должен "высвечиваться" QR-код. Об этом говорится в Федеральном законе от 3 июля 2018 г. N 192-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Речь идет о любом автомате, который получает платежи, например, о вендинговом терминале или кофейном, либо об устройстве на автозаправке.

Так что ищите на автомате дисплей и смотрите внимательно. Именно на него будут выводить QR-код чека. Не забудьте взять смартфон. С его помощью можно считать код и получить чек в электронном виде. В QR-коде (Quick Response Code - код быстрого реагирования), напомним, зашифрованы реквизиты кассового чека: время и дата оплаты, номера документа, автомата, сумма и прочее.

Совет Комиссаров больше не действует

С 1 февраля перестанут действовать более тысячи законодательных актов советской России (РСФСР) и РФ, которые содержат устаревшие нормы.

Это предусмотрено Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.01.2020 № 7 "О признании утратившими силу некоторых актов РСФСР и Российской Федерации и их отдельных положений".

Если быть точными, то в этот список попали 1252 документа или их отдельные положения, которые были приняты в период с 1917 по 2002 годы. Среди них - Декрет Народных комиссаров о взимании налогов, о чеканке золотых червонцев и об условиях труда работников, которые предоставляют услуги семье нанимателя (надо понимать, речь идет о домработницах и нянях).