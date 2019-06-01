В России стартовал третий этап амнистии капитала

Граждане, которые еще не задекларировали свои заграничные счета и активы, могут сделать это в рамках третьего этапа амнистии капитала. Он стартовал в России сегодня, 1 июня. А с понедельника Федеральная налоговая служба начинает принимать спецдекларации. Последний срок подачи такого документа - 29 февраля 2020 года.

Продлить амнистию капитала поручил президент Владимир Путин. По его словам, в свое время изъяны национальной юрисдикции, недостаточная гарантия защиты частной собственности вынудили многих предпринимателей вывести свои активы и капитал за границу. Амнистия - возможность вернуть их, не опасаясь последствий.

Условия "продленной" амнистии предполагают, что воспользоваться ею смогут те, кто готов перевести деньги и активы в Россию (ранее этого не требовалось).

Все действовавшие во время проведения второго этапа амнистии гарантии - освобождение от налоговой, административной и уголовной (по некоторым экономическим статьям) ответственности за нарушения налогового и валютного законодательства - сохраняются.

Активы, которые участники третьего этапа амнистии капитала будут возвращать из-за границы, должны регистрироваться в специальных административных районах (САР) на острове Русский в Приморском крае или Октябрьский в Калининградской области. Для резидентов таких районов действует льготное налогообложение.

Для участников третьего этапа амнистии капитала предусмотрена преференция - освобождение от НДФЛ дохода от прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК) 2019 года, если граждане были налоговыми нерезидентами РФ в 2018 году, напоминает партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. Во время предыдущего этапа амнистии от налогообложения освобождалась только прибыль ликвидируемых КИК.

Итоги второго этапа амнистии (он завершился 28 февраля 2019 года) налоговики не раскрывали. Однако отмечали устойчивый спрос на подачу спецдеклараций. Ближе к финишу он вообще стал ажиотажным, говорил начальник управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС Дмитрий Вольвач.