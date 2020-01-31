Горбачев назвал оскорблением памяти погибших слова Зеленского о войне

Высказывания украинского президента Владимира Зеленского о роли СССР в "развязывании" Второй мировой войны не просто странны и поразительны, но и глубоко оскорбляют память тех, кто погиб в борьбе с фашистской Германией. Об этом заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев.

"Чьим интересам оно служит? Политики и историки, которые такое говорят, оскорбляют память тех, кто отдал жизнь ради победы над фашизмом", - заявил он РИА Новости.

По мнению экс-президента СССР, нужно воздать должное тем, кто пострадал в той войне, а особенно важно это сделать накануне 75-летия Победы.

"Лучшим ответом будет воздать должное тем, кто вынес огромные тяготы и страдания и избавил человечество от этой чумы, - подчеркнул он. - У нас есть что сказать".

Напомним, 28 января во время визита в Польшу украинский лидер выступил с речью, назвав СССР одним из государств, виновных в развязывании Второй мировой войны. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала подобные слова аморальными и преступными.