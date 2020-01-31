Hyundai начал продажи в России конкурента Toyota Camry и Kia Optima

Hyundai Sonata восьмого поколения стала доступна для заказа у дилеров корейской компании. Ранее компания предлагала клиентам лишь версию с новым 180-сильным двигателем Smartstream 2.5 MPi и только при бронировании через онлайн-платформу. Теперь у потребителей появился более широкий выбор. Автомобиль стали продавать еще и с 2-литровым мотором MPi мощностью 150 л.с.

Цены на новую Sonata стартуют с отметки 1 499 000 рублей. В базовую комплектацию включены светодиодные фары ближнего и дальнего света, интегрированные светодиодные ДХО, двухзонный климат-контроль, передние и задние датчики парковки, аудиосистема с 8-дюймовым экраном и возможностью одновременного подключения двух смартфонов.

В более высоких версиях доступны разные варианты отделки салона, бесключевой доступ, запуск мотора кнопкой, камера заднего вида, система кругового обзора, электронный стояночный тормоз с Autohold, беспроводная зарядка, навигационный комплекс с 10,25-дюймовым HD-дисплеем, вентиляция кресел, подогрев передних и задних сидений, проекционный дисплей и премиальная аудиосистема Bose с 11 динамиками и сабвуфером.

Кроме того, есть пакет систем активной безопасности Hyundai Smart Sense. Опционально предлагаются адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша и полностью цифровая "приборка" с экраном в 12,3 дюйма. Топовая версия седана стоит дороже 2 млн рублей.

Ранее обозреватель "РГ" уже протестировал новинку и пришел к выводу, что "у корейцев получился стильный и запоминающийся автомобиль с приятным салоном и неплохими ездовыми характеристиками".

Очевидно, что соперничать новой Sonata придется с Toyota Camry и Kia Optima. До сих пор конкуренты были намного популярнее. Так по итогам 2019 года японский седан разошелся тиражом в 34 017 экземпляров, "четырехдверка" Kia - 25 707, тогда как Sonata предыдущего поколения - только 7 247 единиц. Возможно, обновление модели позволит Hyundai сократить эту разницу.